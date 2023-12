Revista elege Vini Jr. e mais oito brasileiros entre 100 melhores de 2023; Neymar fica fora

A revista inglesa Four Four Two divulgou sua seleção dos 100 melhores jogadores de futebol de 2023. Vini Jr. é o brasileiro mais bem colocado na lista. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira ocupa a 10ª posição, enquanto outro craque do País, Neymar, não foi sequer mencionado no ranking. O atleta, revelado pelo Santos, teve um ano apático, mais marcado por lesões e polêmicas pessoais do que pelo desempenho em campo. Neymar disputou 17 jogos e balançou as redes seis vezes no ano. Em outubro, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, deve ficar longe dos gramados até agosto de 2024.

Embora nenhum jogador atuando no Brasil faça parte do Top 100, outros brasileiros que aparecem em colocações expressivas são dois goleiros e um volante. Alisson (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle) e Ederson (Manchester City) foram eleitos os 21º, 22º e 23º, respectivamente, melhores do ano. Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Douglas Luiz (Aston Villa) e Lucas Paquetá (West Ham) também marcam presença na relação.

A liderança da lista é ostentada pelo atacante Erling Haaland, do Manchester City, seguido por Jude Bellingham, companheiro de Vinícius Júnior no clube merengue, e Harry Kane, do Bayern de Munique. Também finalista do The Best, da Fifa, o norueguês deixou seus concorrentes no prêmio para trás: Kylian Mbappé (PSG) figura apenas em quarto lugar, e Lionel Messi (Inter Miami) está em sexto.

VEJA OS 100 MELHORES JOGADORES DE 2023:

1º - Erling Haaland (Manchester City)

2º - Jude Bellingham (Real Madrid)

3º - Harry Kane (Bayern de Munique)

4º - Kylian Mbappe (PSG)

5º - Rodri (Manchester City)

6º - Lionel Messi (Inter Miami)

7º - Bernardo Silva (Manchester City)

8º - Mohamed Salah (Liverpool)

9º - Antoine Griezmann (Atlético de Madri)

10º - Vini Jr. (Real Madrid)

11º - Bukayo Saka (Arsenal)

12º - Jamal Musiala (Bayern de Munique)

13º - Kevin De Bruyne (Manchester City)

14º - Victor Osimhen (Napoli)

15º - Ilkay Gundogan (Barcelona)

16º - William Saliba (Arsenal)

17º - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

18º - John Stones (Manchester City)

19º - Rafael Leão (Milan)

20º - Declan Rice (Arsenal)

21º - Alisson (Liverpool)

22º - Bruno Guimarães (Newcastle)

23º - Ederson (Manchester City)

24º - Martin Odegaard (Arsenal)

25º - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

26º - Rúben Dias (Manchester City)

27º - Leroy Sane (Bayern de Munique)

28º - Robert Lewandowski (Barcelona)

29º - Kyle Walker (Manchester City)

30º - Son Heung-min (Tottenham)

31º - Xavi Simons (RB Leipzig)

32º - Virgil van Dijk (Liverpool)

33º - Pedri (Barcelona)

34º - Lautaro Martínez (Inter de Milão)

35º - Warren Zaire-Emery (PSG)

36º - Eduardo Camavinga (Real Madrid)

37º - Alejandro Balde (Barcelona)

38º - James Maddison (Tottenham)

39º - Julian Álvarez (Manchester City)

40º - Kieran Trippier (Newcastle)

41º - Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

42º - Kaoru Mitoma (Brighton)

43º - Luka Modri´c (Real Madrid)

44º - Takefusa Kubo (Real Sociedad)

45º - Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

46º - Frenkie de Jong (Barcelona)

47º - Kim Min-jae (Bayern de Munique)

48º - Randal Kolo-Muani (PSG)

49º - Emiliano Martínez (Aston Villa)

50º - Mike Maignan (Milan)

51º - Gabriel Martinelli (Arsenal)

52º - Alphonso Davies (Bayern de Munique)

53º - Luis Díaz (Liverpool)

54º - Kingsley Coman (Bayern de Munique)

55º - Dusan Vlahovic (Juventus)

56º - Lois Openda (RB Leipzig)

57º - Bruno Fernandes (Manchester United)

58º - Alexander Isak (Newcastle)

59º - Achraf Hakimi (PSG)

60º - Rodrygo (Real Madrid)

61º - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

62º - Santiago Giménez (Feyenoord)

63º - Gavi (Barcelona)

64º - Marquinhos (PSG)

65º - Toni Kroos (Real Madrid)

66º - João Palhinha (Fulham)

67º - Anthony Gordon (Newcastle)

68º - Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

69º - Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

70º - Theo Hernandez (Milan)

71º - Sven Botman (Newcastle)

72º - Phil Foden (Manchester City)

73º - Julian Brandt (Borussia Dortmund)

74º - Dejan Kulusevski (Tottenham)

75º - Hakan Calhanoglu (Inter de Milão)

76º - Moussa Diaby (Aston Villa)

77º - Marcus Rashford (Manchester United)

78º - Jack Grealish (Manchester City)

79º - Dominik Szoboszlai (Liverpool)

80º - Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

81º - Federico Valverde (Real Madrid)

82º - Raheem Sterling (Chelsea)

83º - Douglas Luiz (Aston Villa)

84º - Federico Chiesa (Juventus)

85º - Martin Zubimendi (Real Sociedad)

86º - Viktor Gyokeres (Sporting)

87º - Christopher Nkunku (Chelsea)

88º - Ivan Martin (Girona)

89º - Marcus Thuram (Inter de Milão)

90º - Nico Williams (Athletic Bilbao)

91º - Serhou Guirassy (Stuttgart)

92º - Enzo Fernández (Chelsea)

93º - Olivier Giroud (Milan)

94º - Isco (Betis)

95º - Lucas Paquetá (West Ham)

96º - Karim Benzema (Al-Ittihad)

97º - Micky van de Ven (Tottenham)

98º - Diogo Costa (Porto)

99º - Nahuel Molina (Atlético de Madri)

100º - Sergio Busquets (Inter Miami)