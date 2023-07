Resumo da Copa: Itália sofre contra Argentina, Alemanha atropela Marrocos e Brasil goleia

A madrugada e a manhã desta segunda-feira foram movimentadas na Copa do Mundo feminina. Com direito a duas goleadas e um jogo definido nos últimos minutos, emoção foi o que não faltou. Enquanto a Itália sofreu para ganhar da Argentina, com direito a dois gols italianos anulados, a Alemanha não tomou conhecimento de Marrocos e atropelou o time africano.

continua após publicidade

Já o Brasil fez bonito e goleou o Panamá com três gols de Ary Borges, no último jogo do dia na Austrália e na Nova Zelândia, as sedes deste Mundial.

ITÁLIA PENA, MAS BATE ARGENTINA

continua após publicidade

Em um roteiro que parece cada vez mais familiar para quem está acompanhando as partidas da Copa, a seleção favorita teve dificuldades, mas conseguiu superar o time mais fraco. No jogo válido pelo Grupo G, a Itália venceu a Argentina por 1 a 0 com gol já nos acréscimos da etapa final.

A vantagem teria sido maior se todos os gols anotados pela seleção europeia tivessem sido validados pela arbitragem. Aos 15 minutos e aos 42 do primeiro tempo, a equipe italiana balançou as redes. Arianna Caruso e Giacinti, no entanto, foram flagradas em posição de impedimento e não contribuíram para o placar.

A Argentina bem que tentou e, ao longo do último tempo, até sonhou em quebrar o jejum de vitórias na Copa do Mundo - são quatro edições e dez partidas jogadas sem conhecer o sabor do triunfo -, mas Girelli saiu do banco para garantir os três pontos para as italianas. Com o resultado, a Itália iguala os três pontos da Suécia, mas fica em segundo no grupo por conta dos gols marcados.

continua após publicidade

ALEMANHA DÁ SHOW

E lá vem elas de novo. Para quem ficou acordado durante a madrugada do dia 24 e assistiu a partida válida pelo Grupo H entre Alemanha e Marrocos, as frases que marcaram o 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014 retornaram com força.

Isso porque, assim como sua contraparte masculina no Mineirão, a seleção alemã feminina não tomou conhecimento do time adversário e goleou a equipe africana por 6 a 0. Maior placar do torneio até o momento, os gols foram feitos pela capitã Popp, que balançou as redes duas vezes, Bühl e Schüller e pelas defensoras marroquinas Redouani e Aït El Haj, contra.

continua após publicidade

Uma das favoritas ao título, a Alemanha assumiu a liderança do Grupo H. Caso a seleção brasileira passe de fase, ela pode enfrentar a equipe europeia nas oitavas de final.

BRASIL GOLEIA

continua após publicidade

A seleção brasileira fez a sua parte com sobras. As panamenhas não resistiram ao futebol envolvendo apresentado pelo time de Pia Sundhage e foram goleadas por 4 a 0. O domínio era tal que o placar poderia ter sido maior.

O grande destaque do confronto foi a meio-campista Ary Borges. Aos 23 anos, a jogadora estreou em Copas do Mundo com direito a três gols. Bia Zaneratto também anotou o seu. Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança isolada do Grupo F e se colocou em uma boa posição para se classificar às oitavas de final. O próximo jogo da seleção é no sábado, dia 29, contra a França.

Confira os próximos jogos da Copa do Mundo:

continua após publicidade

24/07

23h - Colômbia x Coreia do Sul

25/07

2h30 - Nova Zelândia x Filipinas

5h - Suíça x Noruega