Reservas jogam mal, mas Romero garante empate do Corinthians com o Guarani em Itaquera

Os reservas jogaram mal e o Corinthians só foi conseguir o empate, por 2 a 2, com o Guarani, graças a dois gols de Romero, neste domingo, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O Corinthians ratificou a melhor campanha da primeira fase e o primeiro lugar no Grupo A, com 27 pontos, enquanto o Guarani, com 13, na chave B, não conseguiu vaga nas quartas de final.

O técnico Ramón Diaz deixou os principais jogadores do Corinthians no banco de reservas, mas o clima de festa vindo das lotadas arquibancadas na Neo Química Arena empurrou o já classificado time de Parque São Jorge para o ataque.

O ritmo da equipe corintiana foi aumentando, sem deixar chances para o Guarani, que ainda sonhava com um lugar nas quartas de final.

Aos 16 minutos, Matheus Bidu partiu pela esquerda e cruzou do outro lado para Romero. O paraguaio 'matou' a bola e bateu cruzado para abrir o placar. Foi o 40º gol do atacante na Neo Química Arena, o maior artilheiro da 'casa corintiana'.

O gol deixou a torcida satisfeita e, ao mesmo tempo, levou o time a diminuir um pouco ritmo. Com isso, a bola ficou apenas nas intermediárias, sem nenhum lance de perigo no ataque.

O clima sonolento em Itaquera foi quebrado aos 42 minutos com Rafael Bilu, que acertou um belo chute de pé esquerdo do lado direito do ataque do Guarani: 1 a 1.

O apoio dos torcedores não animou o Corinthians no início do segundo tempo. Com isso, o Guarani criou coragem e foi à frente. Emerson Barbosa assustou Hugo Souza no primeiro minuto. O Corinthians só chegou ao ataque aos oito, com Charles. Gabriel Mesquita defendeu a cabeçada.

Mas só um time tinha ambição no jogo. Em jogada rápida pela esquerda, João Marcelo, artilheiro do Guarani no Paulistão, colocou o time de Campinas na frente: 2 a 1, aos 11 minutos.

Ramón Diaz mostrou toda a sua insatisfação com os reserva do Corinthians ao realizar cinco alterações aos 13 minutos. Entraram: Yuri Alberto, Garro, Memphis Depay, Alex Santana e Breno Bidon.

A reação foi imediata. O Corinthians passou a pressionar e Romero, com bom controle de bola, fez seu segundo gol e empatou a partida: 2 a 2, aos 20 minutos.

O jogo ficou disputado porque o Guarani precisava da vitória e o Corinthians não queria perder em casa. Aos 34, Yuri Alberto escapou sozinho, mas falhou diante de Gabriel Mesquita. Sem muita entusiasmo, o Corinthians ficou muito perto do gol nos minutos finais. Memphis acertou cabeçada na trave e Yuri Alberto duas chances na mesma jogada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 2 GUARANI

CORINTHIANS - Hugo Souza; Léo Maná, Cacá, Félix Torres e Matheus Bidu; Charles (Alex Santana), Maycon (Breno Bidon) e Igor Coronado (Garro); Talles Magno (Memphis Depay), Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen (Yan Henrique), Raphael, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Mateus Sarará, Caio Mello (Raí Nascimento), Anderson Leite (Vinicius Yuji e João Victor; Rafael Bilu (Matheus Régis) e João Marcelo (Deni Junior). Técnico: Mauricio de Souza.

GOLS - Romero aos 16 e Rafael Bilu aos 42 minutos do primeiro tempo. João Marcelo aos 11, Romero aos 20 do segundo.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor e Yan Henrique.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Leite, Lucas Rafael.

RENDA - 2.788.375,00.

PÚBLICO - 44.799 pagantes.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).