Reservas colocam Botafogo em vantagem nos playoffs da Copa Sul-Americana

Atuando com reservas, o Botafogo conseguiu uma grande vantagem atuando na Argentina, nesta quarta-feira. Com gols de Carlos Alberto e Janderson, o time carioca venceu o Patronato por 2 a 0, no estádio Presbítero Bartolomé Grellá, em Paraná, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Os argentinos ainda tiveram um gol anulado pelo VAR.

continua após publicidade

Com o resultado, o Botafogo pode perder até por um gol de diferença na volta que mesmo assim avança para as oitavas de final. O segundo jogo está marcado para a próxima quarta-feira, às 19 horas, no Engenhão, no Rio. Caso avance, o time carioca irá enfrentar o Guaraní, do Paraguai, ex-clube de Segovia, xodó da torcida botafoguense.

A primeira etapa foi movimentada. Com o gramado alto e encharcado pela forte chuva, o time misto do Botafogo encontrou dificuldade de fazer seu jogo pelo chão. A alternativa foi apostar na bola aérea. Na melhor chance, Marçal cruzou e Carlos Alberto cabeceou rente à trave.

continua após publicidade

Em outra oportunidade, o time carioca reclamou bastante de um pênalti em cima de Carlos Alberto, que foi puxado pela defesa argentina. Além de uma expulsão para Valdez, que acertou uma cotovelada em Di Plácido Na reta final, o Patronato tentou um abafa e Lucas Perri teve que intervir, fazendo uma grande defesa à queima roupa.

Na segunda etapa, o Botafogo voltou mais ligado e não demorou muito para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Carlos Alberto aproveitou a falha da defesa do Patronato, avançou livre e, de cavadinha, marcou um belo gol. Foi o terceiro gol do atacante em três jogos seguidos.

Atrás do placar, o Patronato se lançou ao ataque e foi um prato cheio para o Botafogo ampliar. Em contra-ataque, Perri lançou Diego Hernández com a mão. O meia serviu Di Plácido na direita, que cruzou para Janderson cabecear para as redes, aos 19 minutos.

continua após publicidade

Com dois de vantagem, o Botafogo seguiu aproveitando os espaços nos contragolpes e ainda contou o auxílio do VAR, que anulou o gol de Esquivel, para manter a vantagem até o apito final.

Líder isolado do Brasileirão com 36 pontos, 10 à frente do vice-líder Flamengo, o Botafogo abre a 15ª rodada da Série A, em jogo isolado no sábado, quando recebe o Red Bull Bragantino, às 21 horas, no Engenhão.