Reserva de luxo, Curry decide e Warriors abrem vantagem sobre Nuggets na NBA

Da Redação

Stephen Curry mostrou na madrugada desta terça-feira que está totalmente recuperado da lesão no pé esquerdo. O astro começou no banco de reservas, mas foi decisivo para o Golden State Warriors na vitória sobre o Denver Nuggets por 126 a 106, na Califórnia. O resultado deixa os Warriors com 2 a 0 na série melhor de sete jogos, pelos playoffs da NBA.

Como aconteceu em seu primeiro jogo no retorno ao time, Curry foi um reserva de luxo nesta terça. Ele começou a partida no banco de reservas e esteve em quadra por apenas 22 minutos por precaução. Mesmo assim, comandou os anfitriões com seus 34 pontos (foi o cestinha da partida) e quatro assistências.

"No primeiro tempo, senti um ânimo diferente e o meu corpo reagiu bem. Conseguia ir para qualquer canto da quadra", comentou Curry. "Quando você tenta alguns movimentos, é um pouco diferente, um pouco normal às vezes, mas dá uma emoção diferente", disse o astro dos Warriors.

O técnico Steve Kerr exaltou o sólido retorno do jogador. "Não surpreende em nada quando você acompanha Steph por muito tempo. Você nunca fica surpreso quando ele tem uma atuação dessas. É ótimo de assistir", comentou. Jordan Poole também foi decisivo para os anfitriões, com 29 pontos e oito assistências. E Klay Thompson contribuiu com 21 pontos.

Finalista do prêmio de MVP da temporada, o sérvio Nikola Jokic anotou um "double-double" de 26 pontos e 11 rebotes. Will Barton também obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 12 pontos e 10 rebotes. Mas não evitaram o segundo revés dos Nuggets nestes playoffs, pela Conferência Oeste. Eles vão tentar a reação no terceiro jogo da série, o primeiro em casa, na quinta-feira.

Pela Conferência Leste, o Philadelphia 76ers também abriu 2 a 0 sobre o Toronto Raptors ao vencer por 112 a 97, novamente diante de sua torcida. Joel Embiid, outro finalista ao MVP, registrou um "double-double" de 31 pontos e 11 rebotes. Tyrese Maxey contribuiu com 23 pontos, enquanto Tobias Harris marcou 20 pontos e 10 rebotes.

Os Raptors foram liderados por OG Anunoby e seus 26 pontos. Pascal Siakam e Fred VanVleet marcaram 20 cada. Os dois times voltam a se encontrar na quarta-feira, agora na casa do Toronto, em solo canadense.

O outro confronto da rodada foi marcado pela vitória do Dallas Mavericks sobre o Utah Jazz por 110 a 104, na casa do primeiro. Os anfitriões buscaram o empate no duelo, em 1 a 1 na série melhor de sete jogos, após derrota na estreia, também diante de sua torcida.

Jalen Brunson carregou o time nas costas com seus 41 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Maxi Kleber deixou o banco de reservas para marcar 25 pontos. Pelo Jazz, o destaque individual foi Donovan Mitchell, com 34 pontos. Bojan Bogdanovic e o reserva Jordan Clarkson também foram bem, com 25 e 21 pontos, respectivamente.

O desempate desta série está marcado para quinta-feira, na casa do Utah Jazz.