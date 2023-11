Repórter é pego de surpresa em entrevista: 'Boca vai cair de boca…'

Um repórter da SporTV, da Rede Globo, foi pego de surpresa ao entrevistar um garotinho a respeito do placar entre Fluminense e Boca Juniors, que se enfrentarão neste sábado (4) pela final da Libertadores da América.

Quando o profissional estava ao vivo, em meio à torcida carioca, falava sobre a decisão. Em um primeiro momento, ele ouve um torcedor, que prevê placar de 2 x 0 para o Tricolor. Na sequência, se depara com um garotinho pedindo para participar da transmissão. “Vamos falar aqui com o torcedor que também quer falar. Fala”, disse o repórter.

A resposta do pequeno, no entanto, pegou todos de surpresa. “Aí, o Boca (Juniors) vai cair de boca no Cano hoje”, fazendo uma piada de duplo sentido usando o nome de um dos atacantes do Fluminense.

Sem reação, o repórter tentou contornar a situação. “Está bom, então, olha… o clima está ficando bom aqui”, completou, encarando a criança, visivelmente desconcertado.

Com informações do Metrópoles.

