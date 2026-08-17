Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Renovação de Memphis: Stabile aguarda aval de conselheiros do Corinthians sobre nova tentativa

Escrito por Bruno Accorsi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os termos da nova tentativa de renovar o contrato de Memphis Depay, empreendida pelo presidente Osmar Stabile, serão avaliados pelo Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) no final da tarde desta segunda-feira, 17. Sem poder de veto ou de tomar qualquer decisão efetiva, o órgão dará um parecer sobe o caso. A resolução do assunto, portanto, continua nas mãos de Stabile.

O CORI é presidido pelo desembargador Miguel Marques, que causou polêmica no final de 2024, em meio às discussões iniciais sobre o impeachment de Augusto Melo, quando afirmou que "o Corinthians não é da torcida", e tem Roberto Garcia Parisi como vice. Também integram o órgão nomes como os ex-presidentes Mário Gobbi (2012-2015) e Roberto de Andrade (2015-2018).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os pareceres do conselho, embora sem efetividade, costumam ter algum impacto em decisões internas, como ocorreu durante o processo de destituição de Melo. Neste período, recomendou por unanimidade que o então presidente sofresse impeachment.

Depois que o Corinthians publicou uma nota, há cerca de uma semana, dizendo que havia desistido de renovar com Memphis para preservar a "saúde financeira", instaurou-se uma nova crise no clube. Torcedores passaram a fazer pressão nas redes sociais, frustrados porque o contrato estava a uma assinatura de ser concretizado. No Parque São Jorge, uma ala de conselheiros contrária à renovação ficou satisfeita com a decisão.

O astro holandês, por sua vez, manifestou-se publicamente dizendo que a reviravolta não ficaria "sem sanção". Representantes do jogador e dirigentes corintianos passaram a conversar para tentar uma solução a respeito da dívida de R$ 77 milhões que o clube tem com o atleta, que pode cobrar cerca de R$ 180 milhões no total, somados valores indenizatórios pelo não cumprimento do acordo de renovação após a aprovação em exames e troca de minutas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, Stabile recalculou a rota e reabriu as negociações para manter Memphis no elenco. No momento, está em discussão uma nova redução salarial. O acordo do qual o presidente desistiu estabelecia o pagamento de R$ 1,9 milhão por mês, redução considerável em relação aos R$ 3,5 milhões que ele recebia.

Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no domingo, o técnico Fernando Diniz, que já havia expressado publicamente o seu desejo de que o vínculo fosse renovado, disse estar "esperançoso" com o novo rumo tomado pela diretoria. "Trazem alegria e esperança e têm toda minha torcida para que se conclua com a permanência dele aqui", comentou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Corinthians Futebol Memphis renovação
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV