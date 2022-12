Renato Paiva elogia Jorge Jesus e Abel Ferreira e promete Bahia ofensivo

(via Agência Estado)

A nova composição do departamento de futebol do Bahia foi apresentada na tarde desta segunda-feira no Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo, em Salvador. O presidente do clube, Guilherme Bellintani, em entrevista coletiva, apresentou o novo técnico, o português Renato Paiva. e o diretor de futebol Carlos Santoro.

Renato Paiva, antes de falar sobre o novo clube, fez questão de homenagear o ex-treinador Evaristo de Macedo, campeão brasileiro em 1988 com o próprio Bahia. "Fico muito honrado em trabalhar neste clube que é campeão brasileiro e receber boas-vindas de uma lenda que é o Evaristo de Macedo", discursou.

No decorrer da entrevista, Renato Paiva disse que sente muito prazer em trabalhar no Bahia e que aceitou o convite através do projeto que foi apresentado pelo novo investidor. "É importante avaliar projetos e o que foi apresentado pelo Bahia me chamou muita atenção. Projeto de qualidade", definiu o treinador de 52 anos.

Ele promete implantar uma filosofia de futebol ofensivo, como fez no Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou o título nacional de 2021. Antes disso, entre 2019 e 2020, ele dirigiu o Benfica B, de Portugal. Ano passado, esteve no Léon, do México.

Paiva falou do momento positivo que os treinadores portugueses estão passando. Principalmente no Brasil com os trabalhos vitoriosos de Jorge Jesus com o Flamengo e Abel Ferreira no Palmeiras.

"Há muito tempo tem essa discussão em torno das bandeiras e países. Mas olho para as profissões por talento, competência, qualidade e resultados, de títulos e qualidade de trabalho. Título só ganha um; não quer dizer que todos os outros tenham trabalhado mal. Sou de um país, nos anos 80, um pouco da minha juventude sofreu influência de brasileiros que foram importantes na nossa formação".

Renato Paiva terá muito trabalho a frente do Bahia em 2023. Além do campeonato estadual, o time volta a disputar o Brasileirão, além da Copa do Brasil.

No entanto, antes do anúncio, o dirigente fez questão de falar sobre a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) Grupo City e o processo de mudanças no clube. "Primeiro gostaria de agradecer ao nosso torcedor com relação à SAF. Foi um processo que teve 96,6% de aprovação. É um passo importante para que este novo controle tenha tranquilidade para trabalhar", disse o dirigente. O clube ficou com apenas 10% das ações e o Grupo City com 90%.

Bellintani também confirmou as saídas do auxiliar Bruno Lopes e do coordenador de futebol, o ex-goleiro Renê Marques, além do preparador Rogério Lima.

Carlos Santoro falou sobre o projeto de futebol do grupo City e não deixou de enaltecer o trabalho desenvolvido por Renato Paiva em outros clubes. "Estou muito feliz em poder fazer parte deste projeto. Respeitamos a história do Bahia e a sua maneira de jogar futebol. A filosofia do clube se encaixa com a maneira da gente fazer futebol. E tudo isso também tem a ideia do nosso treinador, Renato Paiva. Um cara vitorioso no futebol e com toda a condição de realizar um trabalho de respeito por aqui", discursou o dirigente, que é o homem de confiança do grupo inglês.