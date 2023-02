Renato Gaúcho rebate críticas por folga após goleada do Grêmio:'Falta de assunto'

(via Agência Estado)

Depois de comentar a goleada do Grêmio por 6 a 1 sobre o Novo Hamburgo na noite da última sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi usou o fim da entrevista coletiva para rebater críticas sobre sua folga pós-carnaval. O treinador questionou se não seria perguntado sobre o recesso que tirou na quarta-feira e afirmou que algumas pessoas o perseguem.

"Ninguém vai me perguntar da folga no Rio de Janeiro, não? Posso falar? Gostaria de mandar um recado para os cri-cris que gostam de me perseguir, desta vez eu não vou falar o nome. É muito amor, é muita paixão, raiva, desilusão, não sei o que três ou quatro têm comigo, que gostam de me perseguir", disse Renato Gaúcho.

"Gostaria de perguntar para eles se não têm também um dia de folga toda semana. Ou será que nem a família aguenta eles em casa? Se não tem o que fazer com a família, eu convido eles para tomar um chopinho, vou mudar a cabeça deles, mostrar o que é viver, sorrindo. Esta novela é difícil, eu não leio, não escuto e não vejo, mas é chata para caramba. Isso é falta de assunto. Este recado é para quem falou que eu estava no Rio de Janeiro sem saber da história", continuou.

Renato Gaúcho não comandou a reapresentação do elenco no CT Luiz Carvalho na última quarta-feira e foi visto na praia no Rio de Janeiro. O treinamento foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes. Após a entrevista, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, explicou a liberação do treinador durante a semana, afirmando que não houve tempo hábil para que Renato retornasse após a partida, que estava prevista para o sábado, ser antecipada para sexta na última terça-feira.

Antes dos polêmicos comentários, Renato elogiou a atuação do time tricolor, que marcou cinco gols somente no primeiro tempo. Com a vitória por 6 a 1 sobre o Novo Hamburgo, o Grêmio garante a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Gaúcho com duas rodadas de antecedência.

"A gente tem testado alguns esquemas, daqui a pouco eu acho o time ideal. Hoje, sem exagero e com todo respeito ao nosso adversário, foi um show, principalmente no primeiro tempo", disse Renato.

Os gols do Grêmio foram marcados pelo recém-chegado Vina, Kannemann, Cristaldo, Bitello, Bruno Alves e Luis Suárez. Matheus Lagoa descontou para os visitantes. O Grêmio lidera o Gauchão com 25 pontos e o Novo Hamburgo está em nono, com oito pontos.