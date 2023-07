Renato Gaúcho pede fim de especulações sobre Suárez: Chega

O Grêmio derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, e pulou para a vice-liderança do Brasileirão, mas o assunto envolvendo o atacante Luis Suárez voltou a irritar o técnico Renato Gaúcho. Em coletiva de imprensa, o treinador revelou estar esgotado de responder perguntas sobre o tema. O uruguaio, com futuro indefinido, foi desfalque no último sábado

"Desculpa, chega, na boa, chega. Suárez não. Vamos falar do jogo. Falar da molecada. Torcedor está feliz. Três pontos diante de um grande adversário. Quinta-feira falei tudo que eu poderia falar do Suárez. Você vai perguntar sobre o quê? O André substituiu o Suárez e foi bem. Vamos falar de quem jogou. Vamos evitar o assunto Suárez. Já falei e não vou mais tocar no assunto. Até o dia 2 de agosto o assunto está entregue ao presidente", disse Suárez.

Renato Gaúcho evitou cravar a presença do atacante na semifinal da Copa do Brasil, que será disputada nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Flamengo, na Arena do Grêmio, e deixou a decisão nas mãos do próprio atacante uruguaio.

"O Suárez quando ele quer jogar, ele fala comigo. Para quarta-feira, vai depender dele. Eu tenho que falar por ele? Perguntem pra ele. Aí ficamos no meio do tiroteio. Até quarta-feira, tem quatro dias. Até o dia 2 essa novela vai acabar. O controle dessa novela vai vir para minha mão depois do dia 2", afirmou.

Com fortes dores no joelho, Suárez não descarta a aposentadoria do futebol. O atacante, no entanto, teria se animado com a possibilidade de atuar ao lado de Lionel Messi, seu ex-companheiro de Barcelona e antigo amigo, no Inter Miami. O Grêmio ainda não se pronunciou oficialmente e decisivamente sobre o futuro do atleta.

Apesar de não ter Suárez, o Grêmio teve uma vitória convincente sobre o Atlético-MG e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 29 pontos.