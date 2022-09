Renato Gaúcho foca no acesso do Grêmio e descarta jogo bonito: 'Vamos dar chutão'

(via Agência Estado)

Roger Machado caiu no Grêmio por causa do jogo burocrático, feio, e pela sequência de quatro partidas sem vitórias. Renato Portaluppi aceitou voltar a Porto Alegre em ano que prometia ser sabático para recolocar o "time do coração" na elite nacional. Chegou prometendo fazer de tudo pelo acesso na Série B, mas descartando futebol bonito. "Se precisar dar chutão, vamos dar chutão."

Foram quase 15 meses longe do clube. Renato Gaúcho caiu após queda na Libertadores de 2021. O retorno ocorre em momento decisivo na Segunda Divisão. Restando 10 rodadas, o Grêmio ocupa o terceiro lugar, com 47 pontos, seis a mais que o Londrina, o quinto colocado. A confiança no acesso é grande.

"A missão de voltar pra Série A foi o que me trouxe de volta, aqui é o clube que eu amo", disse Renato em sua apresentação. "O torcedor ficou muito machucado com a queda, tudo o que podemos fazer é colocar o Grêmio de volta na Primeira Divisão", prometeu. "Vamos fazer um pouco de tudo. O que quero colocar na cabeça do torcedor é que nós vamos jogar o que precisamos para subir. Se tiver que dar chutão, vamos dar chutão."

Mesmo com a imensa cobrança da torcida para que o time melhore o desempenho, o comandante usa o Cruzeiro como exemplo para descartar espetáculos em campo. "O Cruzeiro, que está lá na frente, não joga um futebol bonito. Não esperem um futebol bonito, até porque agora são 10 rodadas pela frente e nosso objetivo é um só: subir", enfatizou. Mas prometeu melhoras. "O que não está rendendo tanto vai passar a render bem e o que está rendendo bem vai render bem mais. Eu sei trabalhar muito bem o psicológico do grupo de jogadores."

O técnico evitou falar quais mudanças pretende realizar para não desmerecer o trabalho do antecessor Roger Machado. Mas revelou que terão mexidas na equipe para evitar que as vaias se repitam ao longo das rodadas. Ele convoca os torcedores e revela que cobrará muito na beira do campo.

"Se falar algumas coisas sobre mudanças que quero fazer, vão dizer que estou criticando o trabalho do Roger e não é nada disso. Mas, cada um tem sua maneira de trabalhar", explicou Renato Gaúcho. "Acredito muito no nosso torcedor, mesmo se o resultado não vir, ele não vai vaiar vendo o grupo se entregando em campo", disse. "O jogador de futebol ganha bem para trabalhar. O cara que é bom tecnicamente pode ter um dia ruim, mas não pode deixar de correr em campo. E a entrega do grupo eu vou sempre cobrar."