Renato Gaúcho fecha treinos do Grêmio, cheio de problemas no meio para semifinal

O técnico Renato Gaúcho tem alguns problemas para escalar o Grêmio para o segundo jogo das semifinais do estadual diante do Ypiranga e optou por esconder as atividades. Depois de perder a invencibilidade no ano com derrota por 2 a 1 na ida, em Erechim, ele optou por não dar pistas ao oponente.

O treinador fará três treinos com portões fechados nesta semana no CT Luiz Carvalho. O primeiro ocorreu nesta quarta-feira. A recomendação é que ninguém vaze o time que pretende mandar a campo no sábado, às 16h30, na Arena.

São quatro desfalques importantes para a partida. O zagueiro Kannemann foi expulso após receber cartões nas duas faltas que originaram os pênaltis da virada do Ypiranga, enquanto o lateral-direito Fábio e os meias Pepê e Cristaldo foram diagnosticados com lesões musculares.

Para piorar a situação do tricolor gaúcho, o técnico ganhou mais dois desfalques por causa da data Fifa. Os volantes uruguaio Carballo e paraguaio Villasanti foram convocados para defenderem suas seleções em amistosos.

O técnico vai usar as atividades fechadas para definir o setor de meio-campo, o mais afetado. Ele já havia perdido Lucas Leiva, que foi obrigado a antecipar o fim da carreira por causa de problema cardíaco. Lucas Silva, Thiago Santos e Thaciano devem brigar pelas posições d contenção. Na armação, Renato Gaúcho deve surpreender.