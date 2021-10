Renato Gaúcho fala de prejuízos com convocados e ironiza o líder Atlético-MG

Da Redação

O Flamengo não teve uma boa atuação e apenas empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, em Bragança Paulista (SP), em jogo válido pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca teve nove desfalques, sendo quatro titulares ausentes por convocações às seleções nacionais. Ao final da partida, o técnico Renato Gaúcho falou sobre o prejuízo, cutucou os críticos e, também, a postura do líder Atlético-MG.

continua após publicidade .

"O único prejudicado nessa história é o Flamengo. Se eu estivesse no lugar do Atlético-MG, eu também ia querer disputar o campeonato, sabendo que o Flamengo tem quatro jogadores convocados. Só quero dar um recado direto para quem disse que os outros foram prejudicados", disse o treinador.

O recado de Renato Gaúcho ao Atlético-MG se deu pelo fato de o clube mineiro ter ido contra o adiamento das rodadas do Brasileirão durante as Datas Fifa. E em relação aos críticos, o treinador fez um "paralelo" das realidades entre cariocas e mineiros, visto que o Flamengo foi o time com maior número de convocados: quatro.

continua após publicidade .

O comandante do Flamengo não poupou críticas aos jogos durante a data Fifa, questionou a CBF e soltou o verbo contra a forma como o Brasileirão está sendo conduzido. "Não temos tempo nem para descansar, nem para dormir direto. Vivemos dentro de hotel e avião. Agora seria o prazo, com os jogos da seleção, teríamos tempo, mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam duas vezes por semana, uma vez por semana, o Flamengo joga três. Isso é Brasil. Depois temos que ver as pessoas falando que o Flamengo não se interessa pelo Brasileiro", afirmou.

Além das declarações do técnico, no último domingo, no jogo contra o Athletico-PR, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se manifestou publicamente e mostrou a indignação do Flamengo com a não paralisação do Brasileirão durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Apesar das reclamações, o Flamengo não tem tempo para lamentar e já precisa se concentrar no próximo desafio: o jogo contra o Fortaleza, pela 25.ª rodada. A partida será disputada neste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 19 horas.