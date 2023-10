Renato Gaúcho critica imprensa e pede desculpas à torcida após polêmica em Gre-Nal

Onze dias após protagonizar polêmica no Gre-Nal, o técnico Renato Gaúcho se pronunciou na noite desta quarta-feira sobre sua saída rápida ao fim daquele clássico, em que o Grêmio perdeu por 3 a 2 para o seu arquirrival. O treinador, que não havia dado entrevista coletiva, pediu desculpas à torcida gremista e criticou a postura da imprensa.

"Eu pergunto a você e aos seus colegas (jornalistas): antes de me massacrarem, me julgarem, me condenarem, alguém quis saber da minha versão? O negócio de vocês é fazer onda. No mais, qualquer problema a gente resolve internamente. Já que vocês me massacraram por cinco dias, não tenho que responder sobre isso para vocês", atacou o treinador.

"Eu tenho que conversar com o meu presidente e à minha diretoria, pedir desculpas ao meu torcedor. Para vocês, não. Não tem um juiz no mundo que condena um réu ouvindo um lado só. Mas vocês fizeram. Esse assunto já está morto. O meu torcedor merece o pedido de desculpas. Vocês (imprensa)? Jamais", completou.

Na ocasião, Renato Gaúcho deixara o gramado assim que o árbitro apitou pela última vez no clássico e deixou o estádio Beira-Rio rapidamente, sem conceder a tradicional entrevista coletiva pós-jogo. Ele viajara para o Rio de Janeiro, onde teve um compromisso particular. Questionado sobre o assunto, ele se negou a responder.

"(É assunto) Particular. Por que não fui no dia seguinte, de manhã cedo? Porque o aeroporto de Porto Alegre às vezes fecha pela cerração e meu compromisso era inadiável às 9h30 (do dia seguinte)", declarou o treinador do Grêmio.

Ele afirmou ainda que o episódio não causou atritos com o presidente do clube, Alberto Guerra. "Guerra é meu irmão de muitos anos. Quanto a isso está bem resolvido. E nunca houve problema. Da próxima vez que houver um episódio comigo ou outro, procurem ouvir os dois lados. Eu jamais, seja com qualquer presidente, vou passar por cima."

Exibindo queda de rendimento neste momento da temporada, o Grêmio foi derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, na noite de quarta, em sua arena. O resultado deixou a equipe gaúcha mais distante do líder Botafogo, que venceu e agora soma 58 pontos, contra 44 do Grêmio, na provisória terceira colocação.