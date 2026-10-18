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Renato dispara contra montagem do elenco do Grêmio após derrota: 'Está chegando a conta'

Escrito por (via Agência Estado)
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Renato Gaúcho fez duras críticas à montagem do elenco do Grêmio após a derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro. O treinador questionou os critérios usados nas contratações, revelou que um atleta chegou ao clube com nove quilos acima do peso e cobrou uma análise mais ampla das responsabilidades pela situação da equipe.

"Todo mundo é culpado. Tem de analisar a culpa de cada um. Vocês que analisem o percentual. Eu me incluo", afirmou. "O Renato tem culpa, claro. Mas é preciso analisar desde o início do ano. É inadmissível o tamanho do Grêmio e lutar na parte de baixo da tabela. Cada um tem sua parcela."

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Sem identificar o jogador que chegou acima do peso, Renato afirmou que o atleta já recuperou a condição física e tem qualidade técnica. A cobrança, segundo o treinador, está na necessidade de avaliar previamente quanto tempo um reforço levará para ficar à disposição.

"Um jogador veio para o Grêmio com 9kg acima do peso. Hoje está no peso e ele é bom jogador. Mas aí ninguém olha quem vai contratar? Não vê o perfil? Não estamos falando da parte técnica. Você precisa olhar a ficha", declarou.

O técnico também citou Danilo ao abordar o impacto da falta de ritmo. "Trouxeram o Danilo, parado há três meses. Botaram para jogar. A conta chegou hoje", disse, sem detalhar a circunstância a que se referia.

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Renato defendeu que a escolha dos reforços considere histórico de partidas, gols, lesões e trajetória profissional. Para ele, o nome do atleta ou a oferta de uma oportunidade de mercado não bastam para justificar uma contratação.

"Não pode escutar o nome do jogador e buscar. Vem alguém, lero-lero, e traz. Muitos jogadores. Ninguém tinha ouvido falar. Estão aí. É assim que se faz um grupo? Não se faz um grupo dessa forma. Está chegando a conta", afirmou.

O treinador também reagiu com irritação ao ser questionado sobre uma possível piora do time. Sustentou que houve evolução desde sua chegada e disse que encontrou problemas que precisavam ser corrigidos em meio à cobrança por resultados imediatos.

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"Você está falando um monte de besteira. Tem certeza que está pior? Você sabe como eu encontrei o clube? O que precisava corrigir, sem tempo e precisando de resultado? Não vou detalhar porque vocês acham que eu estou criticando o outro técnico", respondeu. "O Grêmio melhorou em todos os sentidos, mas varinha mágica ninguém tem."

Na análise da partida, Renato apontou desatenção e espaço concedido aos jogadores de maior capacidade de decisão do Cruzeiro. Embora tenha valorizado o esforço da equipe, especialmente no primeiro tempo, reconheceu os erros que contribuíram para a derrota.

"Quando a bola cai no pé do diferenciado, é difícil que ele erre. Pagamos por deixar esses caras pensarem. Falta atenção. O time correu, se esforçou. Principalmente no primeiro tempo. Tomamos o gol cedo no segundo tempo e complicou. Ainda mais após a expulsão de Kannemann", concluiu.

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