Renato Augusto vai passar por exame de imagem para avaliar contusão no joelho

De volta ao Brasil após a estreia na Libertadores com o Corinthians, o meia Renato Augusto vai ser submetido a um exame de imagem neste sábado, para avaliar a gravidade da contusão no joelho direito que o tirou de campo ainda no primeiro tempo da vitória diante do Liverpool, do Uruguai.

A avaliação vai servir para saber se o problema afetou o menisco do joelho direito ou se é uma torção no local. Ao ser substituído, ainda na maca, o atleta deixou o gramado chorando.

Ao chegar no Brasil, ainda no desembarque, o atleta minimizou o problema. "A dor nem foi tão forte. O que eu senti (sobre o choro) foi uma mistura de sentimentos. Foi mais pela situação mesmo, de estar vindo de um tratamento. Estava muito triste", comentou o jogador.

Fernando Lázaro também comentou sobre a situação de seu principal atleta. No entanto, ele preferiu enfatizar a reação da equipe após a saída de Renato Augusto na vitória de 3 a 0 sobre os uruguaios.

"Claro que abala. Ele é um jogador fundamental. E aí você tem outros aspectos como pressão da estreia, jogar na casa do adversário, numa competição como a Libertadores", afirmou o treinador.

Aos 35 anos, o meia revelado pelo Flamengo tem sido mesmo fundamental para o time corintiano. Nesta temporada, com ele no meio-campo, o time alvinegro venceu sete partidas, empatou três e não perdeu para ninguém. Sem a sua experiência em campo, o rendimento caiu drasticamente. Em quatro confrontos, foram dois empates e duas derrotas.