Renato Augusto treina normalmente e pode reforçar o Corinthians; Cássio e Fagner retornam

Desfalque no Corinthians desde o início de abril após passar por uma artroscopia no joelho direito, o meia Renato Augusto, que já vinha trabalhando no gramado desde o final da semana passada, mas com restrições, participou normalmente do treinamento desta sexta-feira. Com isso, pode ser relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Fluminense, marcado para as 16 horas de domingo, pela oitava rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

O meia de 35 anos esteve em campo pela última vez no dia 6 de abril, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, na Libertadores. Na ocasião, havia acabado de voltar de um período de um mês sem jogar em razão de um estiramento no joelho. Em 11 partidas com Renato Augusto neste ano, dez pelo Paulistão e uma pela Libertadores, o time corintiano tem sete vitórias e quatro empates.

Caso a inclusão na lista de relacionados para o duelo deste final de semana se confirme, Renato começará no banco de reservas. O técnico Vanderlei Luxemburgo contará com o retorno do goleiro Cássio, que foi substituído por Carlos Miguel no confronto com o Argentino Juniors, em Buenos Aires, pois estava se recuperando e uma amidalite. Recuperado, o ídolo corintiano está novamente à disposição.

O lateral-direito Fagner, que viajou para a Argentina, mas foi desfalque por causa de um desconforto muscular na coxa, também treinou normalmente e está disponível para ser escalado por Luxemburgo. Apesar disso, a tendência é que Bruno Méndez, titular na lateral direita contra o Argentinos Juniors, continue como titular da posição.

Já o volante Paulinho, que deixou o confronto em Buenos Aires com dores no joelho, passou por exames e avaliações médicas nesta sexta-feira, mas, de acordo com o Corinthians, o resultado foi inconclusivo devido ao inchaço no local. Por isso, uma nova avaliação será realizada nos próximos dias por Joaquim Grava, consultor médico do clube.