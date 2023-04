Renato Augusto tem lesão no menisco e deve desfalcar o Corinthians por dois meses

(via Agência Estado)

O meio-campista Renato Augusto passou por exames clínicos e de imagem na tarde deste sábado, 8, no CT Joaquim Grava. Ele teve diagnosticada uma lesão no menisco do joelho direito, sofrida na estreia do Corinthians na Libertadores, e deve desfalcar a equipe por até dois meses.

Segundo o Corinthians, os exames constataram uma lesão meniscal medial no joelho direto. Renato Augusto será submetido a uma artroscopia nos próximos dias. Ele já realiza tratamento no local. O problema é diferente da lesão ligamentar que o atleta havia sofrido e da qual recuperou recentemente.

Titular do Corinthians na estreia na Libertadores, Renato Augusto se machucou no início do jogo contra o Liverpool, em Montevidéu, que o time derrotou por 3 a 0. Chateado, ele socou o gramado repetidas vezes e deixou o campo chorando.

"A dor nem foi tão forte. O que eu senti (sobre o choro) foi uma mistura de sentimentos. Foi mais pela situação mesmo, de estar vindo de um tratamento. Estava muito triste", explicou o jogador depois da partida.

Historicamente acossado por lesões, Renato havia se recuperado há pouco tempo de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Esse problema o impediu de disputar as quartas de final do Paulistão, fase em que o Corinthians caiu para o Ituano.

Depois de um mês de tratamento, o meio-campista de 35 anos voltou a jogar, mas novamente se lesionou. A lesão atual exige, geralmente, de seis a oito semanas de recuperação.