Renato Augusto tem estiramento no joelho e pode desfalcar Corinthians nas quartas

O meia Renato Augusto é o mais novo problema do técnico Fernando Lázaro para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. Ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e dificilmente enfrenta o Ituano no domingo. O meia ainda vai ser reavaliado pelo departamento médico, mas a tendência é de que ele seja preservado para voltar 100% numa eventual semifinal da competição.

O departamento médico do clube vai aproveitar a semana para acompanhar a evolução do atleta, que se machucou no confronto deste sábado, em que o Corinthians derrotou o Santo André por 3 a 1, pela última rodada da fase de classificação do Estadual.

Ele já iniciou o tratamento intensivo logo após a partida, mas a tendência é que demore pelo menos mais uma semana para estar em melhores condições.

Fernando Lázaro vai aproveitar a semana para ajustar a equipe e destacar o possível substituto do camisa 8. Assim, dentro do esquema 4-4-2, o treinador deverá lançar mão de Roni, Giuliano, Paulinho e Adson no meio-campo contra o Ituano. Du Queiroz e Maycon são opções para o decorrer da partida.

No treino desta terça-feira, o elenco realizou um trabalho tático com ênfase na posse de bola e também a marcação em espaço reduzido. A ideia é posicionar o time no campo de defesa do Ituano para tentar apertar a saída de bola.

Pelo planejamento da comissão técnica, os jogadores deverão ter atividade todos os dias da semana até o dia do duelo. A ideia é afinar a transição da defesa para o ataque a fim de explorar o bom momento da dupla o ofensiva formada por Róger Guedes e Yuri Alberto.