Renato Augusto desabafa após gol em Bragança: 'Corinthians vive de vitórias'

O bom momento do Corinthians passa por Renato Augusto. O meia vem sendo um dos destaques do Brasileirão e fez o único gol na vitória por 1 a 0 para cima do Red Bull Bragantino, em jogo realizado neste domingo, no Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada. Resultado que deixa o time do Parque São Jorge na liderança do torneio.

Após ajudar o clube a conquistar mais três pontos, Renato Augusto desabafou. "No Corinthians a gente vive de vitória, conseguimos a vitória, que era o mais importante. É seguir trabalhando. Fizemos um jogo para ganhar, ganhamos e é continuar trabalhando", afirmou o meia.

Com a vitória, a quarta no Brasileirão, o Corinthians chegou aos 12 pontos e terminou mais uma vez na liderança. "Importante são os três pontos. É importante ficar na parte de cima da tabela porque temos outras competições e em algum momento vamos oscilar. Pontuar bem no começo da tabela é importante."

Renato Augusto destacou que o Corinthians resolveu não priorizar apenas um campeonato e está brigando nas três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ao mesmo tempo, o técnico Vítor Pereira vem aperfeiçoando o estilo de jogo da equipe.

O Corinthians foi muito criticado após a derrota para o Palmeiras, mas reconquistou a torcida e cresceu na temporada, principalmente com o bom desempenho na Libertadores. O time paulista começa aos poucos a ser um candidato a títulos.

O próximo desafio do Corinthians no Campeonato Brasileiro é no sábado, às 19h, diante do Internacional, no estádio Beira-Rio.