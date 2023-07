Renan lamenta erros de contra-ataque em derrota do Brasil para Polônia na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a parar na forte equipe da Polônia, na madrugada desta sexta-feira, em Pasay City, nas Filipinas, pela Liga das Nações. Os poloneses venceram por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/22, 21/25 e 21/25, e confirmaram a grande fase no circuito. O técnico Renan Dal Zotto reconheceu os erros do Brasil nos contra-ataques, mas evitou valorizar a derrota.

"Brasil x Polônia é sempre um jogo tenso, decidido lá em cima, ponto a ponto. Nos momentos importantes, o saque deles fez a diferença, e a gente sofreu um pouco nos contra-ataques, ficamos porcentualmente um pouco abaixo do que estamos habituados", comentou o treinador. "É uma competição tão intensa que é difícil ficar pensando no jogo que passou, com menos de 24 horas para preparar o próximo jogo. Agora vamos focar no jogo contra a China porque é importante acabar essa fase com vitória."

Já classificado para a fase final, o Brasil caiu para a sexta colocação, com sete vitórias e quatro derrotas. A Polônia é a vice-líder, com oito triunfos e apenas um revés. Atrás apenas do Japão, única seleção invicta da competição até agora: nove jogos e nove vitórias.

"A Polônia é um time de muita qualidade, que impõe pressão o tempo todo, principalmente no saque. Acho que a gente está tendo ótimos momentos de vôlei, mas precisa aumentar a consistência por mais tempo, evitar altos e baixos. Foi um jogo equilibrado, a equipe lutou ao máximo, todo mundo que entrou deu sua contribuição, e agora é focar em amanhã", disse o levantador e capitão Bruninho.

Renan escalou a seleção com Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão, Judson e o líbero Maique. E, durante o jogo, entraram em quadra Vaccari, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Otávio, Flavio e Adriano. O destaque brasileiro foi Alan, com 17 pontos. Do lado rival, o cubano naturalizado polonês León fez 22 pontos.

O Brasil encerra sua participação na fase classificatória na madrugada deste sábado, novamente à meia-noite, pelo horário de Brasília. O adversário será a China. O canal SporTV 2 vai transmitir a partida.