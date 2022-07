Renan, do Red Bull Bragantino, se envolve em acidente de trânsito com morte

(via Agência Estado)

O zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, se envolveu em um acidente de trânsito na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira que resultou na morte de um motociclista de 38 anos. O acidente aconteceu por volta das 6h40 e, segundo a Polícia Civil, que esteve no local, o atleta apresentava sinais de embriaguez.

Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do incidente. Com isso, foi conduzido ao plantão policial para o registro da ocorrência. As autoridades não deram mais esclarecimentos sobre o acidente.

Renan, que é cria da base do Palmeiras, onde se profissionalizou em 2020, está emprestado ao RB Bragantino desde abril e ficará até o final do ano. Ao todo, com a camisa do time de Bragança Paulista, ele fez oito jogos e é reserva imediato do setor.

O zagueiro, que também pode atuar como lateral, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Atualmente, o RB Bragantino está na oitava colocação do Brasileirão com oito pontos.