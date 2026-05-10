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Remo x Palmeiras tem atraso de quase 2 horas por causa da chuva e Globo desiste de transmissão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 18:25:00 Editado em 10.05.2026, 18:36:26
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A forte chuva que atinge Belém, capital do Pará, neste final de semana, atrasou em duas horas o início da partida entre Remo e Palmeiras, válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Inicialmente marcado para as 16 horas, o jogo começou às 17h40.

Houve expectativa de que a partida pudesse começar às 16h30, mas a chuva não deu trégua e foi decidido que era necessário aguardar mais tempo para reavaliar as condições. A demora fez a Globo desistir da transmissão do duelo, transmitido apenas pela GE TV, no YouTube, e pelo Premiere.

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O gramado do Mangueirão ficou muito molhado e repleto de poças dágua, sem condições para que o árbitro Rafael Klein permitisse o início da partida. Atletas de ambas as equipes chegaram a ir ao campo para aquecimento, mas voltaram aos vestiários após a percepção de que a situação era desfavorável.

Uma nova avaliação foi feita pela equipe de arbitragem para avaliar as condições de drenagem do gramado em Belém. Funcionários do estádio trabalharam com rodos para tirar o excesso de água em diversos setores do campo. Assim, depois de cumpridos os protocolos, a partida, enfim, foi iniciada.

No sábado, também na cidade paraense, as chuvas paralisaram a partida entre Paysandu e Anápolis, pela Série C do Campeonato Brasileiro, por cerca de 40 minutos. O jogo foi concluído e terminou com vitória por 2 a 1 para o time da casa.

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