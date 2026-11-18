O Remo fez o dever de casa, venceu a Chapecoense por 2 a 0 nesta quarta-feira (18), no Mangueirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve viva a esperança de escapar do rebaixamento. Com gols de Jajá e Patrick, ambos no primeiro tempo, o Leão Azul conquistou três pontos fundamentais na reta final da competição e evitou que a queda para a Série B fosse confirmada nesta rodada.

A partida também marcou a estreia de Vinícius Bergantin no comando da Chapecoense. O treinador assumiu a equipe catarinense depois da confirmação do rebaixamento e teve seu primeiro compromisso justamente diante de um adversário que ainda luta para permanecer na elite nacional.

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Com o resultado, o Remo chega a 32 pontos, ainda na vice-lanterna. A Chapecoense continua na última colocação, com 21.

REMO COMEÇA COM TUDO E ABRE VANTAGEM

O Remo mostrou desde os primeiros minutos que estava disposto a aproveitar a oportunidade. Logo no início da partida, Jajá recebeu pela esquerda, avançou e finalizou forte para abrir o placar no Mangueirão. O gol deu tranquilidade ao time paraense e aumentou a pressão sobre a Chapecoense.

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A equipe catarinense tentou responder rapidamente. Em uma das primeiras chegadas, Túlio recebeu dentro da área e bateu em direção ao gol, mas parou em Marcelo Rangel, que fez a defesa e evitou o empate.

Aos 19 minutos, o Remo ampliou. Após toque de mão de Kauan Faria dentro da área, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance, e a penalidade foi marcada. Patrick foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo e deslocou o goleiro Gabriel Werner, fazendo 2 a 0.

Na reta final da primeira etapa, a Chapecoense ainda tentou diminuir a diferença e criou oportunidades, mas voltou a encontrar Marcelo Rangel pelo caminho. O goleiro azulino foi importante para segurar a vantagem antes do intervalo.

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REMO ADMINISTRA E GARANTE A VITÓRIA

Na volta para o segundo tempo, o Remo passou a administrar o resultado, enquanto a Chapecoense buscou alternativas para reagir. Aos 13 minutos, Jajá finalizou e obrigou Gabriel Werner a fazer a defesa. No rebote, Marlon tentou aproveitar, mas o goleiro catarinense apareceu novamente para evitar o terceiro gol.

A Chapecoense até conseguiu crescer na reta final e tentou pressionar em busca de um gol, mas não teve força suficiente para mudar o placar. O Remo controlou a vantagem até o apito final e confirmou uma vitória importante diante de sua torcida.

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O Remo volta a campo no domingo (22), às 16h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Já a Chapecoense recebe o Cruzeiro no sábado (21), às 21h, na Arena Condá. Os dois confrontos são válidos pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

REMO 2 X 0 CHAPECOENSE

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REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk (Marlon); Zé Welison, Leonel Picco (Edson Fernando) e Patrick (Vitor Bueno); Jajá, David Braga (Galeano) e Gabriel Taliari (Yago Pikachu). Técnico: Thiago Carpini.

CHAPECOENSE - Gabriel Werner; Bruno Tubarão (Rubens), David (Miguel Carvalho), Eduardo Doma, Kauan e Fernando (Mancha); Camilo, Max Alves (Robert) e Giovanni Augusto; Dylan Borrero (Everton) e Túlio Eduardo. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Jajá, aos dois, e Patrick, aos 19 minutos do primeiro tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Gabriel Talieari, Galeano e Picco (Remo); David, Eduardo Doma e Giovanni Augusto (Chapecoense).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

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LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).