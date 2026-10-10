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ESPORTES

Remo segura embalo do Vasco e garante ponto em São Januário

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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O torcedor vascaíno, que lotou São Januário, deixou o estádio frustrado. Na tarde deste sábado (10), o Vasco voltou a sua casa para encarar o Remo, na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e em jogo sem muitas chances, ficou apenas no 0 a 0 contra o adversário nortista.

Com o resultado, o time carioca viu cair uma sequência de quatro vitórias consecutivas, mas chegou a seis jogos de invencibilidade na temporada, foi a 35 pontos abriu, ao menos de maneira provisória, quatro pontos para o Internacional, primeiro time no Z4. Do outro lado, o Remo foi a 25, chegou a 12 jogos consecutivos sem vitória e segue na vice-lanterna.

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Sem tempo a perder, o Vasco já se prepara para uma nova decisão na temporada. Nesta terça-feira (13), o time carioca vai à Bombonera para encarar o Boca Juniors (ARG), às 21h30, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

Já o Remo volta a campo apenas no domingo (18), quando a partir das 19h30, encara o Red Bull Bragantino, no Mangueirão, pela 31ª rodada do Brasileirão. No dia anterior, às 21h, o Vasco vai ao Morumbis para enfrentar o São Paulo.

Embalado no Brasileirão, o Vasco entrou em campo celebrado por sua torcida, que não saiu muito satisfeita com o desempenho da primeira etapa. Encontrando uma defesa muito bem postada, o time carioca não conseguiu criar o mesmo volume das últimas partidas e conseguiu criar a primeira chance real de gol apenas aos 31 minutos, com Thiago Mendes, que mandou de cabeça para defesa tranquila de Marcelo Rangel.

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O Vasco voltou a criar boas chances logo depois, aos 32, com David, que também parou no goleiro adversário, assim como Lucas Piton, que no rebote, de cabeça, mandou para fora e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, o clima de expectativa se tornou de preocupação em São Januário. Isso porque logo no primeiro minuto, Colidio chutou na rede, pelo lado de fora, mas sentiu a posterior da coxa esquerda, tendo que ser substituído.

A baixa no ímpeto do time da casa foi importante para o Remo, que conseguiu chegar com perigo na partida pela primeira vez aos 16, com Taliari, que mandou muito perto da trave. A resposta do Vasco veio aos 25, com Spinelli, que também de cabeça, mandou rente à trave.

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Nervoso, o time da casa passou a pecar na objetividade e viu o adversário se fechar completamente na defesa, sem dar muitas chances de gol. A melhor chance do time carioca na segunda etapa surgiu apenas aos 47, quando Andrés Gómez recebeu lançamento de Ramon Rique, mas chutou para defesa de Marcelo Rangel, que garantiu o empate por 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 REMO

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VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robert Renan, Saldivia e Lucas Piton (Cuiabano); Jair (Santiago Sosa), Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez, Colidio (Nuno Moreira) e David (Spinelli). Técnico: Pedro Emanuel.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (David Braga), Marllon, Zé Ivaldo e Marlon (Mayk); Zé Welison, Zé Ricardo (Picco) e Patrick; Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Gabriel Taliari e Eduardo Melo (Jajá). Técnico: Thiago Carpini.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo, Saldivia, Jair e Marcelo Rangel.

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RENDA - R$ 1.092.645,00.

PÚBLICO - 19.866 torcedores.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

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LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

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