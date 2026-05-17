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Remo bate Chapecoense e ganha fôlego no Z-4 do Brasileirão em jogo com duas viradas e 5 gols

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 20:38:00 Editado em 17.05.2026, 20:48:34
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Em jogo de cinco gols, o Remo conseguiu uma importante vitória em confronto direto pela permanência na elite. Na noite deste domingo, superou a Chapecoense por 3 a 2 na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 16ª rodada. O time paraense abriu o placar, sofreu a virada, mas virou novamente no fim do duelo.

O Remo agora está há três jogos invicto, sendo duas vitórias, chegando a 15 pontos, no 18º lugar. Apesar de ainda seguir na zona de rebaixamento, está apenas a três pontos do Santos, primeiro fora do Z-4. A Chapecoense segue na lanterna (20º) com nove, em situação cada vez mais complicada. O time só venceu o Santos na estreia, por 4 a 2, e agora soma seis empates e oito derrotas.

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O jogo foi muito movimentado desde os primeiros minutos. O Remo quase marcou quando Marcelinho, mesmo sem ângulo na linha de fundo, finalizou forte, mas o goleiro espalmou. Ênio respondeu para a Chapecoense com chute da meia-lua, obrigando boa defesa do goleiro Marcelo Rangel.

Mas, aos 15 minutos, o Remo abriu o placar na bola parada. Após cobrança de falta da esquerda, Yago Pikachu apareceu na pequena área para completar de chapa. A vantagem, porém, não durou muito, pois o empate veio aos 23. O time avançou pela esquerda e Bruno Pacheco cruzou rasteiro para Neto Pessoa completar de carrinho. Camilo ainda testou mais uma vez Rangel, mas o placar terminou empatado no primeiro tempo.

No segundo tempo, a Chapecoense virou o placar logo no primeiro minuto. Neto Pessoa escapou pela esquerda, invadiu a área e tocou para trás. Ênio deixou passar e Rafael Carvalheira apareceu para finalizar rasteiro, no cantinho.

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Mas, assim como no primeiro tempo, a vantagem durou pouco. Apenas três minutos depois, aos quatro, o Remo empatou. Marcelinho tabelou com Pikachu na direita e chutou cruzado. O goleiro Anderson desviou e a bola sobrou na pequena área para Jajá completar.

Marcinho teve uma boa oportunidade quando limpou o marcador na área, mas chutou por cima. A Chapecoense seguiu no ataque e poderia ter voltado à frente do placar quando Ítalo saiu na cara do goleiro e isolou.

O Remo criou menos oportunidades do que no primeiro tempo, porém foi quem marcou aos 41 minutos. O time girou o jogo até chegar na direita. Marcelinho cruzou rasteiro e Bruno Leonardo tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol. Depois disso, o time paraense apenas segurou o resultado. Ainda deu tempo para cabeçada perigosa de Ítalo. Marcelo Rangel salvou.

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Na 17ª rodada do Brasileirão, os dois times entrarão em campo no domingo, às 16h. A Chapecoense visitará o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), enquanto o Remo receberá o Athletico-PR no Mangueirão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 3 REMO

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CHAPECOENSE - Anderson; Eduardo Doma (Jean Carlos), Bruno Leonardo e João Paulo; Marcos Vinícius (João Vitor), Rafael Carvalheira, Camilo e Bruno Pacheco; Ênio (Garcez), Neto Pessoa (Rubens) e Marcinho (Ítalo). Técnico: Fábio Matias.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick (David Braga) e Vitor Bueno (Picco); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga e Jajá (Gabriel Poveda). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Yago Pikachu, aos 15, e Neto Pessoa, aos 23 minutos do primeiro tempo; Rafael Carvalheira, a um, Jajá, aos quatro, e Bruno Leonardo, contra, aos 41 do segundo.

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CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Camilo (Chapecoense); Marcelinho (Remo).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

PÚBLICO - 9.202 torcedores.

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RENDA - R$ 373.580,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

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