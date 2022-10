Relaxado após o título na Série B, Cruzeiro perde para o Vila Nova-GO por 1 a 0

(via Agência Estado)

O Cruzeiro perdeu o ímpeto após conquistar o acesso e depois antecipar o título do Campeonato Brasileiro da Série B. O time mineiro completou três jogos sem vencer ao perder para o Vila Nova-GO, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Onésio Alvarenga Brasileiro, o OBA, pela 35ª rodada. Curiosamente é o maior jejum do campeão dentro da temporada.

Esta foi a primeira vez que o Cruzeiro teve duas derrotas seguidas na Série B, porque tinha perdido para o Sport, por 3 a 1, no Recife (PE). Mas segue tranquilo com 72 pontos. Por outro lado o time goiano praticamente selou sua permanência na segunda divisão, com 45 pontos, em 11º lugar. O clube goiano está a nove pontos do CSA, que não esboça uma reação, faltando apenas três jogos para o fim da competição.

O Vila Nova iniciou a partida indo para cima de um Cruzeiro modificado. Já campeão o clube está rodando o elenco nesta reta final de Série B. O time da casa começou logo dando trabalho para o goleiro Rafael Cabral. Aos dois minutos, Matheusinho arriscou de fora da área para o goleiro espalmar. O Vila continuou fazendo sua pressão inicial, com 25 minutos de jogo, já eram quatro finalizações a gol, contra nenhuma do Cruzeiro.

O time mineiro não atuava com a mesma soberania que o torcedor está acostumado. O time mantinha a posse de bola, mas pouco agrediu o adversário, o único chute a gol foi de Zé Ivaldo, que passou por cima da meta goiana. Por outro lado, sofreu com alguns lances do Vila Nova, principalmente nas costas de Zé Ivaldo. Após dar uma esfriada na partida, o Vila Nova voltou a levar perigo aos 40 minutos, quando Rafael Donato cabeceou rente à trave de Rafael Cabral.

Na segunda etapa, o Vila Nova manteve a estratégia de fazer pressão inicial, mas quem assustou primeiro foi o Cruzeiro. Zé Ivaldo tentou de fora da área, o goleiro Tony espalmou e na sobra Lincoln mandou para fora. Do outro lado, o Vila Nova também arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa cruzeirense, enganou o goleiro Rafael Cabral, que apenas torceu para a bola sair.

Aos poucos, o time da casa começou a achar buracos na defesa do Cruzeiro. Em velocidade, Hugo Moura saiu em velocidade entre a defesa mineira, driblou o goleiro e mandou para as redes, porém, a arbitragem assinalou impedimento do atacante. Minutos depois, aos 27, repetindo a saída em velocidade, o Vila Nova aproveitou a defesa desatenta do Cruzeiro e Matheuzinho abriu o placar. O meia recebeu passe entre a zaga do Cruzeiro, partiu livre em velocidade e finalizou na saída de Rafael Cabral.

Com o placar favorável, o Vila Nova procurou controlar a partida, chamando o Cruzeiro para o seu campo. Já nos acréscimos, a torcida já ensaiava um olé no OBA, para comemorar a permanência na Série B e quase Matheus Souza aumentou a festa, mas o chute saiu travado. Foi a brecha para o árbitro acabar com a partida.

Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe em Belo Horizonte (MG), no Mineirão, o Guarani, na terça-feira (18), às 21h30. Já o Vila Nova, visita o Bahia, no sábado (22), às 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Ambos os confrontos são válidos pela 36.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 1 X 0 CRUZEIRO

VILA NOVA-GO - Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Matheuzinho (Marlone); Dentinho (Matheus Souza), Hugo Cabral (Diego Tavares) e Neto Pessoa (Daniel Amorim). Técnico: Allan Aal.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Luís Felipe (Xavier) e Eduardo Brock; Daniel Junior (Luvannor), Willian Oliveira, Filipe Machado, Jajá (Juan Christian) e Kaiki (Marquinhos Cipriano); Bruno Rodrigues e Lincoln (Edu). Técnico: Martin Varini (auxiliar).

GOL - Matheuzinho, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Dentinho (Vila Nova); Zé Ivaldo (Cruzeiro).

RENDA - R$ 255.911,00

PÚBLICO 9.516 pagantes

LOCAL - Estádio Onésio Alvarenga Brasileiro (OBA), em Goiânia (GO).