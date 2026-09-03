'Relâmpago McQueen' será safety car da Fórmula 1 no GP da Itália

A Fórmula 1 chega em Monza a partir desta sexta-feira, 4, para a disputa do GP da Itália da principal categoria do automobilismo. A etapa contará com um componente marcante na pista: o safety car com a pintura do 'Relâmpago McQueen'.

O personagem é o protagonista de uma série de filmes da Disney exibidos entre 2006 e 2017. A ação faz parte de uma parceria entre a F-1, a empresa de mídia e a Mercedes-AMG, em função da celebração dos 20 anos do primeiro longa metragem da franquia.

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Além de aparecer como safety car, o "Relâmpago McQueen" se apresentará no Circuito de Monza e dará uma volta de honra durante o final de semana de competições.

O GP da Itália representa a 13ª etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1. Com seis vitórias no ano, o italiano Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, lidera o campeonato de pilotos e busca mais um resultado positivo dentro de casa.

Atual campeão da categoria, Lando Norris foi o vencedor da última corrida, realizada na Holanda. Na classificação geral, o britânico está em quarto lugar, atrás dos compatriotas George Russell e Lewis Hamilton.

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O evento em solo italiano terá início nesta sexta, às 7h30 (de Brasília), com a disputa do primeiro treino livre. A classificatória acontece no sábado, 5, às 11h, enquanto a corrida será no domingo, 6, às 10h.