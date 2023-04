Reino Unido e Irlanda concorrem com a Turquia para sediar Eurocopa de 2028

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Reino Unido e a Irlanda oficializaram nesta quarta-feira uma candidatura conjunta para sediar a Eurocopa de 2028 e apresentaram os estádios que pretendem utilizar para receber os jogos caso vençam a disputa. A Uefa também recebeu uma proposta da Federação Turca de Futebol, outra interessada em ter seu país como sede do torneio de seleções europeias.

continua após publicidade .

O Reino Unido propõe o uso de estádios ao longo de todo seu território. Sem o Old Trafford, do United, e o Anfield, do Liverpool, na lista, os estádios escolhidos na Inglaterra foram o Estádio de Wembley, o Tottenham Hotspur Stadium, o Etihad Stadium (City), o St. James Park (Newcastle), o Villa Park (Aston Villa) e o novo estádio do Everton, ainda em construção.

Os outros países britânicos entraram na disputa apenas com um estádio cada. O Principality Stadium, em Cardiff, foi eleito para representar o País de Gales, e o Hampden Park, em Glasgow, foi o escolhido pela Escócia, enquanto Casement Park, em Belfast, representa a Irlanda do Norte. Já a Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, mas se juntou à candidatura, ofereceu o Aviva Stadium, em Dublin.

continua após publicidade .

Em um comunicado, os países defenderam que a sede conjunta "levaria o torneio a novos patamares, com campos de futebol mundialmente famosos e de alta capacidade, além de novos locais de última geração que fornecerão a plataforma para a maior e mais comercialmente bem-sucedido Eurocopa de todos os tempos. Somos anfitriões de baixo risco e alta recompensa."

Concorrente de Reino Unido e Irlanda na corrida para ser sede da Eurocopa de 2028, a Turquia também formalizou a intenção de sediar a edição de 2032 do torneio. Em sua segunda proposta, os turcos terão a concorrência da Federação Italiana de Futebol, que já oficializou a candidatura da Itália.