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Reinaldo lamenta cusparada da torcida do Santos na Vila: 'Nojento, lamentável e vergonhoso'

Escrito por (via Agência Estado)
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O lateral-esquerdo Reinaldo foi alvo de cenas lamentáveis na Vila Belmiro neste domingo, dia 23. Durante partida com o Santos, o jogador do Mirassol foi agredido com cuspe vindo das arquibancadas do estádio praiano. Após o empate por 1 a 1, o jogador foi às suas redes sociais lamentar o ocorrido, apesar do ponto heroico fora de casa.

O fato ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Reinaldo se preparava para cobrar um lateral. As imagens da transmissão do canal Premiere flagraram o momento que um torcedor cospe na direção do lateral e o acerta no rosto.

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Reinaldo reclamou com a assistente imediatamente. Na sequência, a árbitra Edina Alves conversou com o atleta e até Neymar tentou contemporizar a situação. Até o momento, nenhuma punição foi divulgada pela CBF ou pelo Santos.

"Ganhamos um grande ponto hoje na Vila, contra o grande adversário e temos que valorizar. Mas independentemente do resultado, ninguém sai de casa pra trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, pra tomar uma cusparada na cara", reclamou Reinaldo.

"Nojento, lamentável e vergonhoso. As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas pra que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe!", completou seu desabado nas redes sociais.

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O resultado mantém o Santos próximo da zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol segue na 17ª posição, mas tem um jogo a menos para realizar em visita ao Flamengo que pode tirá-lo da zona de queda em caso de triunfo.

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Brsielrião cusparada Futebol Mirasssol Reinaldo santos fc
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