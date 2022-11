Reinaldo chora em sua despedida do São Paulo: 'Dia de muita tristeza'

(via Agência Estado)

O lateral-direito Reinaldo chorou nesta terça-feira, em sua despedida do São Paulo. Com contrato até o final do ano, o jogador encerrará sua história com a camisa tricolor após oito temporadas, 375 jogos e 32 gols. O auge foi a conquista do título do Campeonato Paulista em 2021.

"É um dia de muita tristeza. Vivi grande parte da minha vida aqui dentro, foram momentos muito bons. Foi um sonho realizado, consegui fazer meu melhor no São Paulo", declarou o atleta em um vídeo publicado pelas redes sociais do clube.

Reinaldo fez a sua última partida com a camisa do São Paulo na goleada por 4 a 0 sobre o Goiás, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo. O time paulista tinha como objetivo alcançar uma vaga na Copa Libertadores, mas teve que se contentar com um lugar na Copa Sul-Americana.

"Minha trajetória aqui foi um sonho realizado, porque consegui fazer o meu melhor. Desde a minha chegada, em 2013, sempre fui bem acolhido por todos. Este apoio foi muito importante. O São Paulo estará sempre no meu coração", afirmou.

Reinaldo tem 33 anos e ainda não definiu o seu futuro dentro do futebol. O jogador chegou a ser cogitado no Fluminense, mas as negociações não evoluíram. O atleta ainda tem passagens por Ponte Preta e Chapecoense, além de duas passagens pelo próprio São Paulo, onde foi escolhido como o melhor lateral-esquerdo de 2021.

"Gostaria de ser lembrado como o Reinaldo sempre feliz, sempre humilde, da forma que cheguei e como estou saindo. Gosto da resenha, de deixar todo mundo para cima, sabem que sou um cara muito alegre, que procuro dar risada, estar feliz", disse.

No vídeo publicado pelo São Paulo, Reinaldo aparece recolhendo seus pertences do São Paulo e se despedindo dos companheiros de equipe. Ele relembrou dos tempos que dormia no clube até a sua despedida. "Quero agradecer a todos. Que o São Paulo continue crescendo sempre", finalizou.