Rei do Futebol, Pelé, morre aos 82 anos, em São Paulo

Pelé morreu na tarde desta quinta-feira

Morreu, na tarde desta quinta-feira (29), o "Rei do Futebol", Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, aos 82 anos. O ex-jogador estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro, na Zona Sul de São Paulo.

Ele deu entrada no hospital para tratar de um tumor e uma infecção respiratória. No último boletim médico, divulgado no dia 22 deste mês, os médicos alertaram para a progressão do câncer e afirmaram que o paciente estava necessitando de maiores cuidados referentes às disfunções renal e cardíaca.

LEIA MAIS: Pelé será homenageado pelo Santos com cora no escudo do tome em 2023

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares, todos do Einstein.

Pelé foi diagnosticado com câncer em setembro de 2021. Em fevereiro deste ano, ex-jogador se internou no Albert Einstein para dar continuidade à quimioterapia.

Homenagem nas redes

Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou uma foto no Instagram, em homenagem ao pai, com a seguinte legenda: "Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz 💔💔💔"



Veja:

fonte: Reprodução/Instagram

Além dela, inúmeros famosos e internautas, brasileiros e estrangeiros, lamentam a morte do atleta. "Só temos a agradecer pelos momentos felizes que ele proporcionou ao futebol brasileiro e do mundo todo... Vá com Deus, eterno Rei Pelé", disse um seguidor do TNOnline, no perfil oficial do jornal no Instagram.

