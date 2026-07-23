Regras da Fifa: seleção vencedora devolve taça original da Copa e fica com réplica

O torneio chegou ao fim no último domingo com a icônica cena da seleção espanhola levantando a taça da Copa do Mundo após derrotar a Argentina. No entanto, os campeões não levam o troféu original para casa. A peça autêntica pertence à Fifa e retorna para a entidade, restando à equipe vencedora uma réplica oficial para guardar em definitivo.

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Assim, a Espanha pôde segurar a taça original durante a cerimônia de premiação e logo após a conquista do Mundial de 2026. O autêntico troféu também viajou com a delegação para cumprir a agenda oficial, fazendo parte do retorno a Madri e das grandes festas realizadas na capital espanhola.

Foto: Divulgação/Instagram @sefutbol Foto: Divulgação/Instagram @sefutbol

Encerrada a agenda de celebrações, a taça original é devolvida à Fifa. Ou seja, a Espanha não fica com o mesmo troféu que foi erguido no estádio logo após a final. No entanto, após essa devolução, a federação campeã recebe uma réplica banhada a ouro, que ficará guardada em sua sede como uma lembrança definitiva da conquista mundial.

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Sendo assim, a taça original continua sendo propriedade da Fifa, permanecendo sob a guarda da entidade quando não está em uso nas cerimônias. Enquanto a Espanha, grande campeã de 2026, terá sua réplica para exibir com orgulho, o troféu real levantado no MetLife Stadium já retornou, ou retornará em breve, após as festividades, às mãos da entidade máxima do futebol.