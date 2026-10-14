Red Bull renova com Laurent Mekies, substituto de Horner, até 2031

A Red Bull anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de Laurent Mekies como chefe de equipe e diretor-executivo até o fim de 2031. O francês assumiu os cargos em julho de 2025, após a saída de Christian Horner, que comandava a escuderia desde sua estreia na Fórmula 1, em 2005.

O anúncio foi feito pelo acionista Mark Mateschitz durante uma reunião na sede da equipe, em Milton Keynes, na Inglaterra. A extensão ocorre após as vitórias consecutivas de Max Verstappen nos GPs da Malásia e de Singapura, que marcaram a recuperação da Red Bull depois de um início de temporada difícil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Estamos apenas no começo", afirmou Mekies, em comunicado. O dirigente agradeceu a confiança no projeto e ressaltou a importância do trabalho conjunto entre os setores responsáveis pelo carro e pela unidade de potência. "Esta extensão reflete nossa confiança em sua liderança", declararam os acionistas Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz.

Antes de substituir Horner, Mekies comandava a Racing Bulls, equipe também pertencente ao grupo. Com mais de duas décadas de experiência na Fórmula 1, passou por Minardi, Toro Rosso, FIA e Ferrari.

Sua permanência dá continuidade à gestão durante a fase em que a Red Bull disputa, pela primeira vez, uma temporada com sua própria unidade de potência.