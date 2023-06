Red Bull mostra força e Verstappen lidera 1º treino livre do GP da Espanha de F-1

A Red Bull mostrou força na abertura do GP da Espanha de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O holandês Max Verstappen foi o mais veloz do primeiro treino livre, enquanto o mexicano Sergio Pérez ficou em segundo lugar no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona. Grande esperança da torcida local, o espanhol Fernando Alonso foi o sexto mais rápido.

A primeira sessão de treinos na Catalunha foi cercada de expectativas porque era a primeira oportunidade efetiva para as equipes mostrarem as atualizações em seus carros numa pista veloz. A maioria dos times apresentou melhorias em seus monopostos para o GP de Mônaco, no fim de semana passado, mas o traçado de rua de Montecarlo não permite extrair 100% do potencial de cada carro.

Nesta sexta, então, parte do novo equilíbrio de forças da F-1 foi revelado. E a Red Bull não aliviou. Mostrou que também fez boas atualizações em seus carros, mantendo Verstappen na frente. O atual bicampeão mundial foi mais de meio segundo mais rápido que o companheiro de equipe: 1min14s606 a 1min15s374.

Verstappen anotou o grande tempo na reta final do treino, ao usar um jogo novo de pneus macios, os mais rápidos à disposição das equipes.

O francês Esteban Ocon mostrou que a Alpine também quer sonhar na Espanha neste fim de semana. Ele obteve o terceiro melhor, logo à frente do surpreendente holandês Nyck De Vries, da AlphaTauri. Alonso, que vinha abaixo do esperado ao longo da maior parte da sessão, cresceu nos minutos finais e registrou o sexto tempo.

Os carros da Mercedes ficaram aquém do esperado. Havia certa ansiedade sobre o rendimento de Lewis Hamilton e George Russell, que usaram pneus médios na maior parte da sessão. O heptacampeão mundial foi o 12º mais veloz, atrás de Russell, o 10º.

Numa sessão relativamente tranquila, sem batidas ou maiores sobressaltos, pilotos de diferentes equipes voltaram a reclamar das golfinhadas dos carros, os quiques tão comuns nos monopostos na temporada passada.

Os pilotos voltam para a pista às 12h desta sexta, pelo horário de Brasília, para o segundo treino livre. No sábado, a terceira sessão está marcada para as 7h30. O treino classificatório será as 11h e a corrida, no domingo, tem largada agendada para as 10 horas.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Espanha:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s606

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min15s374

3º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min15s418

4º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min15s504

5º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min15s545

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min15s547

7º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min15s689

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min15s694

9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min15s726

10º - George Russell (ING/Mercedes), 1min15s753

11º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s783

12º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min15s845

13º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min15s906

14º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min15s915

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min15s939

16º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min15s978

17º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s353

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min16s461

19º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min16s506

20º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min16s630