Red Bull Leipzig sofre, mas bate o Hertha Berlin por 3 a 2 no Campeonato Alemão

Em um jogo movimentado, o Red Bull Leipzig superou o Hertha Berlin por 3 a 2 pelo Campeonato Alemão neste sábado. O time da casa chegou a abrir três gols de frente, mas viu o Hertha Berlin reagir e quase empatar na etapa final. Apesar da vitória, o Leipzig aparece só na parte intermediária da tabela com 15 pontos. Já a equipe de Berlim, com oito pontos, briga para se distanciar da zona de descenso do Campeonato Alemão.

Com um primeiro tempo excepcional em que ataque e defesa estiveram em sintonia, o Leipzig obteve um 3 a 0. Já na segunda etapa, os donos da casa assistiram o Hertha Berlin dominar a partida e ficar a pouco de empatar o jogo.

Jogando em casa, o Leipzig chegou ao primeiro gol aos 25 minutos. Em bela trama pela direita, Forsberg, já na pequena área fez 1 a 0. O gol animou os donos da casa. Aos 30 minutos Szoboszlai cobrou o escanteio, Diallo desviou de cabeça e a bola bateu em Raum antes de entrar: 2 a 0.

Com apetite, o Leipzig continuou a ocupar o campo de ataque e antes de ir para o intervalo, anotou o terceiro, aos 45 minutos. Em jogada aérea, a bola caiu nos pés de Silva, que finalizou na saída do goleiro. A bola bateu na trave e voltou nos pés de Orban, que saiu para comemorar.

Na segunda etapa, com o placar de 3 a 0, o Leipzig relaxou. E aos 17 minutos Lukébakio diminuiu o marcador cobrando pênalti. Animado, o Hertha Berlin aproveitou o embalo e três minutos depois, colocou fogo na partida, quando Jovetic diminuiu para 3 a 2 aproveitando rebote após cobrança de falta.

O Leipzig suportou a pressão e segurou o resultado de 3 a 2. Na reta final, Nkunku chegou a marcar o quarto, mas o VAR acabou anulando o gol por impedimento.

Ainda na 10ª rodada, mais cedo o Stuttgart, em casa, venceu o Bochum por 4 a 1. Quem goleou diante do seu torcedor foi o Eintracht Frankfurt, que aplicou 5 a 1 no Bayer Leverkusen. Único visitante a vencer neste sábado foi o Mainz 05, que bateu o Werder Bremen fora de casa por 2 a 0. Já o Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach ficaram no 2 a 2, em Wolfsburg.