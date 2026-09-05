Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
TRANSMISSÃO

Red Bull Bragantino x Bahia: veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada da Série A

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Red Bull Bragantino x Bahia: veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão
Autor O Tricolor de Aço chega animado após superar o Internacional por 3 a 2 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Neste sábado, às 16h, Red Bull Bragantino e Bahia medem forças em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio Cícero de Souza Marques, localizado na cidade de Bragança Paulista.

O Massa Bruta busca recuperação na competição após sofrer um revés de 2 a 1 para o São Paulo, atuando fora de casa. Com o placar negativo, a equipe caiu do sétimo para o nono lugar, estacionando nos 35 pontos. Agora, o objetivo é garantir um triunfo como mandante para não se afastar do grupo que briga por vaga na Libertadores, cujo último integrante do G-5 é justamente o adversário de hoje, com 40 pontos. Para o embate, o técnico Vagner Mancini perdeu Agustin Sant'Anna e Isidro Pitta pelo terceiro cartão amarelo. Andres Hurtado é o substituto na lateral, enquanto Fernando deve assumir o ataque, uma vez que Eduardo Sasha continua no departamento médico. Já o meia-atacante Wallace Yan está regularizado e pode aparecer no banco de reservas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do outro lado, o Tricolor de Aço chega animado após superar o Internacional por 3 a 2. A equipe não sabe o que é perder há nove rodadas, consolidando a sua maior sequência invicta na história dos pontos corridos. Sob o comando de Rogério Ceni, os baianos confiam em seu ótimo retrospecto longe de Salvador, ostentando a terceira melhor campanha como visitante na Série A (52% de aproveitamento). O treinador ganha os retornos de Everton Ribeiro (recuperado de lesão) e Jean Lucas (livre de suspensão), que devem iniciar como opções no banco. A principal mudança no time titular deve ser a entrada de Marcos Victor na vaga de Roman Gomez.

Onde assistir

Premiere.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Volpi; Andres Hurtado (Agustin Sant'Anna), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia bragantino x bahia Brasileirão Campeonato Brasileiro Futebol onde assistir onde assistir bragantino x bahia Red Bull Bragantino série a
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV