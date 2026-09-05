Red Bull Bragantino x Bahia: veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada da Série A
Neste sábado, às 16h, Red Bull Bragantino e Bahia medem forças em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio Cícero de Souza Marques, localizado na cidade de Bragança Paulista.
O Massa Bruta busca recuperação na competição após sofrer um revés de 2 a 1 para o São Paulo, atuando fora de casa. Com o placar negativo, a equipe caiu do sétimo para o nono lugar, estacionando nos 35 pontos. Agora, o objetivo é garantir um triunfo como mandante para não se afastar do grupo que briga por vaga na Libertadores, cujo último integrante do G-5 é justamente o adversário de hoje, com 40 pontos. Para o embate, o técnico Vagner Mancini perdeu Agustin Sant'Anna e Isidro Pitta pelo terceiro cartão amarelo. Andres Hurtado é o substituto na lateral, enquanto Fernando deve assumir o ataque, uma vez que Eduardo Sasha continua no departamento médico. Já o meia-atacante Wallace Yan está regularizado e pode aparecer no banco de reservas.
Do outro lado, o Tricolor de Aço chega animado após superar o Internacional por 3 a 2. A equipe não sabe o que é perder há nove rodadas, consolidando a sua maior sequência invicta na história dos pontos corridos. Sob o comando de Rogério Ceni, os baianos confiam em seu ótimo retrospecto longe de Salvador, ostentando a terceira melhor campanha como visitante na Série A (52% de aproveitamento). O treinador ganha os retornos de Everton Ribeiro (recuperado de lesão) e Jean Lucas (livre de suspensão), que devem iniciar como opções no banco. A principal mudança no time titular deve ser a entrada de Marcos Victor na vaga de Roman Gomez.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino: Volpi; Andres Hurtado (Agustin Sant'Anna), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.
Bahia: Ronaldo; Roman Gomez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.