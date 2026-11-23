Time carioca dominou o primeiro tempo e acertou o travessão, mas foi castigado na etapa final pela 36ª rodada

O Red Bull Bragantino derrotou o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista assumiu a oitava colocação, com 50 pontos, quatro a menos que o Bahia, que abre o G6, e encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do time carioca na temporada.

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O gol da partida foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo pelo atacante Eduardo Sasha, que encerrou um jejum de um mês e meio sem balançar as redes. O lance começou com jogada de Mosquera, que acionou Lucas Barbosa na área; após o chute cruzado, Sasha desviou de cabeça sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim.

Apesar do revés, o Vasco teve o controle das ações na primeira etapa e desperdiçou oportunidades claras para abrir o placar. Aos 13 minutos, Andrés Gómez arrancou em velocidade desde o meio de campo, mas optou pela finalização de cavadinha, defendida por Tiago Volpi, mesmo tendo Bruno Duarte livre ao lado. Pouco depois, em outro chute cruzado de Gómez, a bola desviou no zagueiro Alix Vinícius e raspou o travessão.

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A chance mais aguda do Cruzmaltino ocorreu nos acréscimos antes do intervalo, aos 46 minutos. Cuiabano cruzou rasteiro pela esquerda, a bola passou pelo goleiro Volpi e encontrou Bruno Duarte livre na pequena área, mas o centroavante finalizou no travessão.

Na etapa final, o Red Bull Bragantino reorganizou a marcação, cresceu de produção e chegou ao gol decisivo. Nos minutos finais, aos 44, o zagueiro vascaíno Robert Renan recebeu cartão vermelho por falta em Isidro Pitta. O árbitro Bráulio da Silva Machado chegou a ser acionado pelo árbitro de vídeo (VAR) para revisar o lance, mas manteve a expulsão em campo.

Com a derrota, o Vasco estaciona nos 47 pontos e vê diminuir as chances de alcançar um eventual G8 para a Copa Libertadores. Na próxima rodada, marcada para domingo (29), o time carioca enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, precisando da vitória para seguir na disputa pela vaga continental antes de encerrar sua participação contra o Vitória, em São Januário.

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Já o Red Bull Bragantino aguarda o encerramento da rodada para confirmar sua permanência no oitavo lugar, já que ainda pode ser ultrapassado pelo Santos, que enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira (23) no Morumbis. O próximo compromisso do Massa Bruta será contra o Internacional no domingo (29), no estádio Beira-Rio, e a despedida da competição ocorrerá em casa, diante do Fluminense.