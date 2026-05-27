Red Bull Bragantino vence o Carabobo e confirma vaga nos playoffs da Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 23:48:00 Editado em 28.05.2026, 00:01:06
O Red Bull Bragantino confirmou a classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana, ao vencer o Carabobo por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela última rodada da fase de grupos.

O time paulista encerrou a campanha na segunda colocação do Grupo G, atrás do River Plate, e agora aguarda a definição do adversário vindo da Libertadores na próxima fase da competição continental.

O primeiro tempo teve poucas chances claras e muita dificuldade ofensiva dos dois lados. O Carabobo começou mais agressivo, tentando ocupar o campo de ataque, mas sem conseguir transformar a posse em finalizações perigosas. O Bragantino, por sua vez, encontrou problemas para furar a marcação venezuelana e teve pouca criatividade na construção das jogadas.

A melhor oportunidade da etapa inicial foi justamente do Carabobo. Aos 24 minutos, Eric Ramírez recebeu lançamento nas costas da defesa, encobriu Cleiton na saída do goleiro e mandou para as redes. O lance, porém, foi anulado por impedimento do atacante.

Com o passar do tempo, o Bragantino passou a controlar mais a posse de bola, mas seguiu sem precisão nas conclusões e praticamente não exigiu defesas do goleiro Bruera. Já nos acréscimos, o Carabobo voltou a assustar em chute forte de Tortolero, defendido por Cleiton.

Na volta do intervalo, o time venezuelano novamente começou melhor e quase abriu o placar aos oito minutos. Eric Ramírez dominou no peito na entrada da área e soltou uma finalização forte, obrigando Cleiton a fazer grande defesa.

Depois de insistir diante do bloqueio defensivo do adversário, o Bragantino conseguiu abrir o placar aos 31 minutos. Vanderlan arriscou de fora da área, Bruera espalmou e Isidro Pitta apareceu livre para aproveitar o rebote e marcar.

Nos acréscimos, o Massa Bruta confirmou a vitória e a classificação. Fernando foi lançado em velocidade, invadiu a área e bateu rasteiro para fechar o placar em Bragança Paulista.

ICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 CARABOBO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Agustín Sant'Anna (Pedro Henrique), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Vanderlan); Gabriel (Eduardo Sasha), Ramires e Rodriguinho; Herrera (Marcelinho), Isidro Pitta e Henry Mosquera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.

CARABOBO - Lucas Bruera; Leonardo Aponte, Ezequiel Neira (Meza) e Jean Fuentes; Alexander González, Edson Castillo, Matías Núnez (Orozco) e Juan Camilo Pérez; Joshuan Berríos (Loureins Martínez), Edson Tortolero (Bahachille) e Eric Ramírez. Técnico: Daniel Farías.

GOLS - Isidro Pitta, aos 32, Fernando, aos 47 minutos dos egundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henry Mosquera e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino); Bruera (Carabobo).

ÁRBITRO - Andres Rojas (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (BRA).

Carabobo Copa Sul-Americana Futebol Red Bull Bragantino
