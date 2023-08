Red Bull Bragantino supera o Coritiba fora de casa e cola no G-4 do Brasileirão

O Red Bull Bragantino continua brigando na parte de cima da tabela do Brasileirão. Neste domingo, o time paulista superou o Coritiba, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, pela 18ª rodada. O gol marcado por Sorriso garantiu a segunda vitória seguida fora de casa e deixou o time na porta do G-4.

Na rodada passada, o Red Bull Bragantino venceu o Fortaleza por 3 a 0, na Arena Castelão. Agora é o quinto colocado, com 31 pontos, empatado com o Palmeiras (4º), porém com saldo de gols inferior: 16 a 10. O Coritiba segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 14.

A primeira etapa começou movimentada. Com a posse da bola, o Bragantino trocava passes no ataque e chegava com perigo ao gol do Coritiba, principalmente pelos lados do campo. E foi na base dos cruzamentos que o time paulista abriu o placar. Vitinho foi acionado na esquerda, viu Sorriso entrar sozinho na segunda trave e cruzou na medida para o atacante empurrar para as redes, de carrinho, aos 18 minutos.

O gol mudou o panorama da partida. O Coritiba começou a ter mais a posse da bola e atacar, enquanto o Bragantino ficou na retaguarda, explorando os espaços para o contra-ataque. Sem conseguir fazer o ataque fluir, o técnico do Coritiba mudou o esquema ainda na primeira etapa, tirando o volante Andrey e promovendo o atacante Garcez. Apesar da mudança, o Red Bull Bragantino seguiu com a marcação encaixada e levou a vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o Bragantino voltou com mais posse de bola. Luan Cândido arriscou de fora da área e Gabriel defendeu. O Coritiba aos poucos foi equilibrando o duelo. Impondo seu ritmo, os donos da casa chegaram até empatar a partida, com Marcelino Moreno, porém o gol foi anulado por impedimento de Bruno Gomes na origem da jogada.

O Coritiba seguiu no ataque, apostando principalmente nas jogadas de linha de fundo e bolas aéreas. O Bragantino, por sua vez, era seguro na marcação, bem encaixada por sinal, mas tinha dificuldade de manter a posse de bola no ataque. Na reta final, o Coritiba seguiu na pressão, porém sem conseguir finalizar a gol. Já no modo tudo ou nada, ficou desorganizado e virou uma presa fácil da defesa dos paulistas.

O técnico Thiago Kosloski foi expulso ao reclamar de um pênalti, simulando empurrar o quarto árbitro. Em seguida, na confusão, o auxiliar técnico, Reginaldo Nascimento, foi expulso após reclamações.

No fechamento do primeiro turno, o Red Bull Bragantino encara o Vasco, na segunda-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Antes, o time paulista encara o América-MG, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, na quinta-feira. O jogo de ida acabou empatado por 1 a 1. Já o Coritiba atua no domingo, contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CORITIBA - Gabriel; Natanael (Diogo Batista), Kuscevic, Henrique e Jemerson; Andrey (Garcez), Bruno Gomes (Edu) e Matheus Bianqui (Sebastián Goméz); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Kaio César (Fransérgio). Técnico: Thiago Kosloski.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Aderlan), Luan Patrick, Cipriano (Guilherme Lopes) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Yani Quintero), Lucas Evangelista e Luan Cândido; Sorriso, Vitinho (Thiago Borbas) e Eduardo Sasha (Gustavinho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOL - Sorriso, aos 18 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cipriano, Andrés Hurtado, Luan Cândido, Juninho Capixaba e Vitinho (Red Bull Bragantino); Bruno Gomes, Jamerson e Andrey (Coritiba).

CARTÕES VERMELHOS - Thiago Kosloski e Reginaldo Nascimento (Coritiba).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 34.010 presentes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).