ESPORTES

Red Bull Bragantino leva gol de empate do River Plate no fim e se complica na Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 23:52:00 Editado em 21.05.2026, 00:00:33
O Red Bull Bragantino deixou escapar uma importante vitória diante do River-Plate, ao sofrer o empate por 1 a 1 nos acréscimos. O jogo, válido pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, foi disputado nesta quarta-feira no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG). Os argentinos comemoraram a classificação, com 11 pontos, deixando os brasileiros com sete, em segundo, e dependendo do último jogo para seguir vivo na competição.

Na rodada final, o Bragantino vai receber o Carabobo-VEN, que tem seis pontos e pode chegar aos nove, caso vença o lanterna Blooming-BOL, nesta quinta-feira, fora de casa. O confronto direto em Bragança deve definir o segundo colocado, que irá para a fase de playoffs contra um terceiro colocado que virá da Libertadores.

Praticamente classificado na liderança, o técnico Eduardo Coudet escalou o River Plate com uma formação reserva. Nem por isso, o jogo deixou de ser 'brigado', bem ao estilo argentino. O time brasileiro tinha maior posse de bola, porém, encontrava dificuldades de penetrar na defesa do time da casa.

O gol saiu num lance que começou com uma falta do lado direito, cobrada por Agustin Sant'Anna bem alta, na segunda trave. Juninho capixaba fez o corta-luz e a bola ficou com Isidro Pitta. Na linha de fundo ele cruzou com 'três dedos' e pegou o zagueiro Alíx Vinicius subindo nas costas do seu marcador já na pequena área. A cabeçada foi fatal: 1 a 0, aos 34 minutos.

No segundo tempo, o time brasileiro se fechou na defesa na espera de um contra-ataque. O River Plate pouco atacou, mas empatou aos 48 minutos. Lautaro Pereyra pegou rebote do goleiro Clayton que espalmou para frente um chute de longa distância de Quintero. Um empate frustrante aos brasileiros e festivo aos argentinos, que chegaram a ser vaiados durante o jogo pela torcida.

No final de semana, o Bragantino 'vira a chave' e se concentra no Brasileirão. Pela 17ª rodada vai enfrentar o Vasco, sábado, em São Januário. Na última rodada, o time paulista venceu por 2 a 0 o Vitória, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE-ARG 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

RIVER PLATE-ARG - Armani; Ulises Giménez (Spiff), Pezzella, Paulo Diaz e Facundo Gonzáles; Castãno (Kendry Páez), Galoppo (Lucas Silva), Maxi Meza (Lautero Pereyra) e Quintero; Salas e Subiabre (Lencina). Técnico: Eduardo Coudet.

RED BULL BRAGANTINO - Clayton; SantAnna, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Ignacio Sosa) e Herrera (Andrés Hurtado); Lucas Barbosa (Gustavinho), Isidro Pitta (Eduardo Sosa) e Henry Mosquera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Alíx Vinícius, aos 34 minutos do primeiro tempo. Lautaro Pereyra, aos 48 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Ulises Giménez e Castãno (RIV). Juninho Capixaba (BRA).

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis .

LOCAL - Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).

