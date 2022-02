Red Bull Bragantino goleia a Inter de Limeira e se isola na liderança do Grupo D

Da Redação

Com uma virada incrível ainda no primeiro tempo, o Red Bull Bragantino mostrou porque é um dos candidatos ao título do Paulistão ao golear a Internacional de Limeira, por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Paulistão.

continua após publicidade .

Invicto há quatro partidas, o Red Bull Bragantino chegou aos dez pontos e está tranquilo na liderança do Grupo D. Já a Inter de Limeira estacionou nos cinco, mas se manteve na vice-liderança do Grupo A.

O Bragantino levou um susto logo aos dois minutos, quando Ronaldo abriu o placar para os visitantes. Mas os donos da casa não se abateram e o empate veio aos 13 com Helinho aproveitando sobra dentro da área. A pressão do time da casa continuou e Eric Ramires marcou o gol da virada. Aos 22, Alerrandro recebeu cruzamento rasteiro da esquerda e só tirou de Lucas Frigeri para aumentar a vantagem.

continua após publicidade .

Como era esperado, o jogo diminuiu de ritmo depois de um início alucinante, mas mesmo assim o Bragantino marcou mais um. Aos 43, Hyoran cobrou escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e Artur, quase em cima da linha, completou de letra.

A vitória construída no primeiro tempo fez os mandantes voltarem com um ritmo mais cadenciado do intervalo e mesmo assim criando boas chances. Logo no começo, Lucas Frigeri soltou falta cobrada por Helinho e Artur mandou na trave.

Percebendo a queda de produção do time, Maurício Barbieri fez algumas alterações. Uma das novidades, Sorriso quase marcou um golaço de letra após cruzamento de Andrés Hurtado, já nos minutos finais. Abatida, a Inter de Limeira praticamente não ameaçou Cleiton.

continua após publicidade .

Os dois times voltam a campo no domingo, pela sexta rodada. O Red Bull Bragantino enfrenta o São Bernardo, às 20h30, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e a Inter de Limeira recebe o Mirassol, às 11 horas, no Major Levy Sobrinho, em Limeira.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 4 X 1 INTER DE LIMEIRA

continua após publicidade .

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido (Guilherme); Jadsom, Eric Ramires e Hyoran (Bruninho); Artur (Bruno Tubarão), Alerrandro (Gabriel Novaes) e Helinho (Sorriso). Técnico: Maurício Barbieri.

INTER DE LIMEIRA - Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Jhony Douglas, Galdezani (Lima) e Felipe Silva (Thiago Alagoano); Diego Tavares, Ronaldo e Tito. Técnico: Vinícius Bergantin.

continua após publicidade .

GOLS - Ronaldo, aos 2, Helinho, aos 13, Eric Ramires, aos 17, Alerrandro, aos 22, e Artur, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

CARTÃO AMARELO - Nenhum.

RENDA - R$ 31.055,00.

PÚBLICO - 1.551 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).