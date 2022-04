Red Bull Bragantino ganha do Nacional-URU em estreia inédita na Libertadores

Da Redação

Debutante na Copa Libertadores, o Red Bull Bragantino estreou com vitória na competição na noite desta quarta-feira, superando o Nacional (URU), por 2 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Ytalo e Andrés Hurtado fizeram os gols da partida.

A estreia ficou marcada na história do clube. Em casa, o Red Bull Bragantino se impôs, teve maior posse de bola e mereceu a vitória parcial antes do intervalo. Já o Nacional entrou em campo priorizando a marcação e focado em aproveitar os contra-ataques para buscar algo a mais no interior paulista.

Efetivo no ataque, o gol do time brasileiro saiu aos 34 minutos, quando Hyoran cobrou escanteio do lado esquerdo, Sorriso desviou na primeira trave e a bola sobrou livre para Ytalo apenas completar para o fundo das redes, num gol merecido pelo futebol apresentado na primeira etapa.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino diminuiu a intensidade, mas ainda assim seguiu tendo as melhores chances de gol. Aos 17, Luan Cândido cobrou falta com perigo e quase acertou o ângulo do goleiro Rochet. No minuto seguinte foi a vez de Helinho assustar em finalização pela linha de fundo.

À medida em que o tempo foi passando, o Nacional precisou se expor mais em busca do empate, mas sofreu com a ótima marcação do Red Bull Bragantino. Aos 27, Rodríguez tentou chute de fora da área, mas Jadsom Silva bloqueou e evitou que ela chegasse em Cleiton.

Quem acabou marcando antes do apito final foi o Red Bull Bragantino. Aos 47, Hyoran deu ótima assistência para Andrés Hurtado, dentro da área. O lateral chutou forte, cruzado, sem chances de defesa e liquidando a partida.

O Red Bull Bragantino volta a campo pela Libertadores na quinta-feira para enfrentar o Vélez Sarsfield, às 21 horas, em Buenos Aires. Já o Nacional receberá o Estudiantes na quarta-feira, às 21 horas, em Montevidéu.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 NACIONAL (URU)

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Lucas Evangelista), Eric Ramires e Hyoran; Helinho (Carlos Eduardo), Ytalo (Alerrandro) e Sorriso (Bruno Tubarão). Técnico: Maurício Barbieri.

NACIONAL (URU) - Rochet (Martín Rodríguez); José Rodríguez, Léo Coelho, Marichal e Cândido; Yonathan Rodríguez, Diego Rodríguez (Ignacio Ramírez), Monzeglio (Zabala) e Trezza (Ocampo); Alex Castro e Gigliotti (Fagúndez). Técnico: Pablo Repetto.

GOLS - Ytalo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Andrés Hurtado, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

CARTÕES AMARELOS - Jadsom Silva e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino); Cândido, Trezza e Ocampo (Nacional).

PÚBLICO - 5.091 pagantes.

RENDA - R$ 106.785,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).