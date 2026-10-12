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Red Bull Bragantino faz 3 gols em 30 minutos, segura reação do Cruzeiro e encerra jejum

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Red Bull Bragantino precisou de meia hora para construir uma vantagem de três gols, mas só confirmou a vitória depois de um fim de jogo movimentado. Com participação decisiva de Wallace Yan nas cobranças de escanteio e grandes defesas de Tiago Volpi, o time paulista derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 nesta segunda-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no encerramento da 30ª rodada do Brasileirão. O resultado interrompeu uma sequência de seis partidas sem vitória dos donos da casa e freou a recuperação dos mineiros.

Com o resultado, o Bragantino chegou aos 40 pontos e ganhou fôlego para se afastar da zona de rebaixamento e buscar uma vaga em competição continental. Já o Cruzeiro permaneceu com 48 pontos, na sexta colocação, e desperdiçou a oportunidade de entrar no G-4. A equipe mineira segue três pontos atrás do Fluminense, quarto colocado, com 51.

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O Bragantino explorou a bola parada para abrir caminho. Aos 12 minutos, Wallace Yan cobrou escanteio na primeira trave, e Lucas Barbosa desviou de cabeça para marcar. Aos 20, outra cobrança do atacante provocou o segundo gol: William tentou afastar pelo alto, a bola seguiu para a segunda trave, e Kaio Jorge, ao tentar cortar, acabou mandando contra a própria meta.

O terceiro saiu aos 30, em uma jogada iniciada por Volpi. O goleiro lançou para Fernando, que tentou finalizar, e Eduardo Sasha também buscou o gol na sequência. Otávio conseguiu defender, mas Eric Ramires aproveitou a sobra, de frente para a meta, e ampliou. Com eficiência nas oportunidades, o Bragantino colocou o Cruzeiro diante de uma tarefa difícil ainda no primeiro tempo.

Os visitantes, porém, criaram chances para reagir e encontraram Volpi em uma noite inspirada. O goleiro defendeu uma finalização de Matheus Pereira cara a cara e se lançou ao chão para impedir uma nova tentativa no rebote. Também se antecipou a Felipe Morais em outra oportunidade. Aos 43, o Cruzeiro conseguiu descontar: Matheus Pereira acelerou pelo meio e acionou Kaio Jorge à direita, de onde saiu o passe para Zé Lucas finalizar dentro da área. Antes do intervalo, Volpi ainda fez uma grande defesa em arremate de Gerson.

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O Bragantino administrou a vantagem durante boa parte do segundo tempo, até que os minutos finais voltaram a agitar a partida. Aos 41, Fernando chegou a marcar depois de uma construção que passou por Herrera e Pitta, novamente iniciada em lançamento de Volpi. A arbitragem, entretanto, apontou impedimento no começo da jogada e anulou o gol.

O lance ganhou ainda mais importância dois minutos depois, quando o Cruzeiro diminuiu a diferença para apenas um gol. Kaio Jorge iniciou a jogada e encontrou Matheus Pereira, que disputou a bola dentro da área e conseguiu servir Matheus Henrique. O meia marcou e recolocou os visitantes na briga pelo empate.

A resposta do Bragantino foi imediata. Aos 45, Volpi lançou, Pitta escorou, e Herrera acelerou pelo meio, avançou e finalizou tirando de Otávio para estabelecer o 4 a 2. O gol encerrou a ameaça de reação e premiou uma equipe que contou com intervenções fundamentais de seu goleiro. Para o Cruzeiro, a derrota interrompeu a sequência de duas vitórias e custou a oportunidade de se aproximar da zona de classificação direta à Libertadores.

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PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no domingo (18), pela 31ª rodada. O Cruzeiro enfrenta o Grêmio, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Bragantino visita o Remo, às 19h30, no Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

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RED BULL BRAGANTINO 4 X 2 CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques (Eduardo Santos), Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Gabriel) e Lucas Barbosa (Herrera); Wallace Yan (Matheus Fernando), Fernando e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini.

CRUZEIRO - :Otávio; William (Fabrício Bruno), João Marcelo (Wesley), Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Viña); Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson e Matheus Pereira; Felipe Morais (Bruno Rodrigues), Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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GOLS - Lucas Barbosa, aos 12, Kaio Jorge (contra), aos 20, Eric Ramires, aos 30, e Zé Lucas, aos 43 minutos do primeiro tempo. Matheus Henrique, aos 43, e Herrera, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guzmán Rodríguez e Ryan Augusto (Red Bull Bragantino); Felipe Morais e William (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

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RENDA - R$ 160.450,00.

PÚBLICO - 3.968 torcedores

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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