Red Bull Bragantino faz 3 a 0 no América-MG e agora tem o melhor ataque

O Red Bull Bragantino não se importou com o fator campo e venceu o América-MG com tranquilidade, 3 a 0. O jogo foi disputado nesta noite de domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a segunda vitória seguida do time paulista por um placar elástico. Na semana passada, eles golearam o Avaí por 4 a 0. O Bragantino chegou ao 27º gol no Brasileirão e igualou o Palmeiras como o melhor ataque. Além disso, o triunfo o deixa na oitava posição com 24 pontos. O América-MG abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 18 pontos.

Os dois times chegaram embalados pelos últimos resultados. O América-MG se classificou à fase quartas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Botafogo, fora de casa, por 2 a 0. Enquanto o Red Bull Bragantino goleou o Avaí por 4 a 0, em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, os mineiros no Brasileirão tinham a responsabilidade de conquistar o resultado positivo para saírem da zona de rebaixamento. O jogo também era especial para o goleiro do América-MG, Matheus Cavichiolli, que completou 100 jogos com a camisa do clube.

Mas as coisas não começaram bem para Cavichiolli. Um minuto de jogo e Alerrandro recebeu passe de Raul e abriu o placar para os paulistas. Na sequência, com seis minutos, o Bragantino aumentou, novamente com Alerrandro, de cabeça. Ele aproveitou o cruzamento na medida de Luan Cândido pelo lado esquerdo, 2 a 0.

Em desvantagem, o América não conseguia encaixar as jogadas. Em contrapartida, o Bragantino estava tranquilo e girava bem a bola. Na reta final do primeiro tempo o América se impôs. Só que aí começou a brilhar a estrela do goleiro Cleiton, que fez boas defesas. E aos 41 minutos, Sorriso aproveitou o cruzamento de Miguel da direita e completou, sozinho na pequena área, fazendo 3 a 0 Red Bull Bragantino.

A etapa final começou com forte pressão dos donos da casa. O atacante Henrique Almeida exigiu do goleiro Claiton com um chute forte da entrada da área. Aos poucos o Red Bull foi equilibrando as ações e conseguiu tocar bem a bola. O atacante Artur ainda acertou uma bola na trave e perdeu a chance de aumentar ainda mais o marcador.

Nos acréscimos, o América-MG ainda teve um pênalti marcado em cima do meio-campista Juninho. Mas o VAR acusou impedimento no início da jogada e o pênalti foi desmarcado. Não era mesmo o dia do Coelho, que entrou em campo desatento e fora de sintonia.

O América-MG vai tentar a recuperação na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras em casa. O Red Bull Bragantino joga na quarta-feira, contra o Fortaleza em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 3 RED BULL BRAGANTINO

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric, Éder, Luan Patrick (Flávio) e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal (Conti), Juninho e Matheusinho; Gustavinho (Everaldo), Felipe Azevedo (Índio Ramirez) e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Praxedes) , Lucas Evangelista (Jadsom Silva) e Miguel (Eric Ramirez); Artur, Sorriso (Carlos Eduardo) e Alerrandro (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Alerrandro, a 1 minuto e aos 6, e Sorriso, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

CARTÕES AMARELOS - Élder, Luan Patrick (América-MG); Praxedes (Red Bull Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, Belo Horizonte (MG).