Red Bull Bragantino empata com o Estudiantes-ARG, mas segue líder do Grupo C da Sul-Americana

Tudo igual entre os líderes do Grupo C da Copa Sul-Americana. No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino ficou no empate sem gols contra o Estudiantes, da Argentina, na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos. O resultado manteve a invencibilidade do time brasileiro na liderança da chave.

Com sete pontos, o RB Bragantino divide a liderança com o próprio Estudiantes, mas leva vantagem no saldo de gols: 8 a 5. O Tacuary-PAR, que venceu por 3 a 1 o Oriente Petrolero-BOL, aparece em terceiro, com três pontos, enquanto o Petrolero é o lanterna, com zero ponto. Apenas o líder de cada grupo avança de fase na Copa Sul-Americana.

Mesmo jogando em casa, o Red Bull Bragantino começou a partida sendo pressionado pelo Estudiantes no campo de defesa. Sob pressão, Natan errou ao recuar para Cleiton e Boselli, ex-Corinthians, acertou a trave. Os argentinos seguiram pressionando a saída de bola dos brasileiros, que apresentavam dificuldades de criar e sair da marcação. Com a bola, o Estudiantes ainda assustou com Rollheiser e novamente com Boselli, que pararam nas defesas de Cleiton.

Na reta final, quando o Estudiantes abaixou as linhas, na tentativa de se poupar para a segunda etapa, foi quando o Red Bull Bragantino apareceu. Ainda sem conseguir pisar na área adversária, as chances apareceram em chutes de fora da área. A que levou mais perigo foi a de Lucas Evangelista, que passou próximo ao gol. No fim, o time argentino colocou a bola no chão e trocou passes até o apito final.

O Red Bull Bragantino voltou com outra postura no segundo tempo. Com domínio nos primeiros minutos, Lucas Evangelista ficou no quase, ao ver seu cabeceio ser defendido por Sappa. Após o início animado, o Bragantino voltou a ter dificuldades de criar. Com o jogo concentrado no meio campo, o equilíbrio tomou conta e o jogo ficou morno.

Como na primeira etapa, o Red Bull Bragantino acelerou o ritmo na reta final. Fazendo-se valer de contra-ataques, o time paulista chegou perto de sacramentar a vitória aos 43 minutos, mas Gustavinho parou em Sappa, que fez grande defesa. Foi praticamente o último lance de perigo da partida, que seguiu em ritmo lento até o apito final.

O Red Bull Bragantino agora vira a chave e se concentra no Brasileirão. Pela quarta rodada, o time paulista encara o Grêmio, no domingo (7), às 18h30, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 0 ESTUDIANTES-ARG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Eduardo, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Jadsom Silva) e Bruninho (Gustavinho); Helinho (Eduardo Sasha), Sorriso (Vitinho) e Alerrandro (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.

ESTUDIANTES - Sappa; Santiago Núñez, Lollo e Zaid Romero; Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Zuqui, José Sosa, Rollheiser (Matías Godoy) e Benedeti; Boselli (Mauro Méndez). Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

CARTÕES AMARELOS - Lollo e José Sosa (Estudiantes); Lucas Evangelista, Vitinho, Natan e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino).

RENDA - R$ 89.325,00.

PÚBLICO - 3.265 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP).