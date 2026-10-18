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Red Bull Bragantino e Remo ficam no empate no Mangueirão pelo Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
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Em jogo brigado e com gols anulados, Remo e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste domingo. Os paulistas abriram o placar com Lucas Barbosa no primeiro tempo, mas Jajá empatou na etapa final. A partida, realizada no Mangueirão, em Belém (PA), foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do ponto conquistado, o Remo segue em situação bem complicada, com 26 pontos na 19ª e penúltima colocação. São seis pontos de diferença para o Corinthians, que tem 32 e ainda joga. O time está há 11 jogos sem vencer, sendo cinco empates e seis derrotas.

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O Red Bull Bragantino está há três jogos invicto, com uma vitórias e dois empates. Com isso, chegou a 41 pontos e aparece na décima colocação.

Jogando em casa, o Remo começou de forma ofensiva e criou boas chegadas. Nas duas primeiras, porém, Marcelinho e Gabriel Taliari não conseguiram finalizar. Em outro lance, Marcelinho recebeu na direita, avançou e chutou forte, mas Tiago Volpi defendeu. No rebote, Galeano perdeu grande chance, mas já estava impedido.

O ímpeto do Remo parou por aí. Na primeira grande chance, o Red Bull Bragantino foi efetivo e marcou o gol. Aos nove minutos, a bola ficou viva na área e Lucas Barbosa deu uma puxadinha antes de girar e chutar forte para fazer 1 a 0. O time paulista assustou logo depois com chute de Wallace Yan, que passou perto da trave.

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Isso motivou o Red Bull Bragantino, que passou a dominar o jogo. Aos 36, ainda teve um gol anulado. Após vacilo de Ivan, Fernando completou para o gol, mas o VAR pegou toque de mão do atacante na disputa com o goleiro.

Na volta para o segundo tempo, o Remo empatou logo aos nove minutos. Jajá recebeu na esquerda, limpou bem o marcador e chutou perto da meia-lua, acertando o cantinho. Volpi até chegou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Depois, o Remo também teve um gol anulado. Gabriel Taliari tocou para Marlon, que chutou forte e marcou, mas estava em posição de impedimento. O Red Bull Bragantino respondeu com finalização de Fernando, mas Ivan salvou o Remo. O goleiro voltou a se destacar com bela defesa quando Wallace Yan ficou cara a cara. Algumas chances foram criadas pelos dois times na reta final, mas o placar não se alterou.

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Na 32ª rodada, o Remo volta a campo na sexta-feira, às 22h, quando visita o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No sábado, às 18h30, é a vez do Red Bull Bragantino enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

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REMO - Ivan; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; José Welison (Jajá), Zé Ricardo (Vitor Bueno), Patrick (Picco) e David Braga (Eduardo Melo); Gabriel Taliari e Galeano (Yago Pikachu). Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques (Alix Vinicius), Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho (Gabriel), Eric Ramires (Patrick) e Lucas Barbosa; Wallace Yan (Herrera), Eduardo Sasha (Matheus Fernandes) e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Lucas Barbosa, aos nove minutos do primeiro tempo. Jajá, aos nove minutos do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo (Remo). Eric Ramires (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

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LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).

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Futebol Red Bull Bragantino remo
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