Red Bull Bragantino é derratado pelo Atlético-MG e perde chance de se aproximar do Botafogo

Mesmo com o Botafogo de 'folga' na rodada, já que teve seu jogo contra o Fortaleza adiado, o Red Bull Bragantino perdeu a chance de diminuir a diferença para o líder do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, pela 29.ª rodada, acabou derrotado pelo Atlético-MG, pelo placar de 2 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Do outro lado, o rival se recuperou após derrota em clássico. Com isso, o time do interior paulista deu adeus à série invicta que já durava oito jogos e segue com 52 pontos. Já os atleticanos chegaram aos 46 pontos.

O primeiro tempo foi bastante aberto, com chances para os dois lados. Aos 17 minutos, Eduardo Sasha levantou a torcida da casa com um chute forte de fora da área, que saiu tirando tinta da trave direita do goleiro Everson.

Mas, a resposta do Atlético-MG veio em forma de gol. Aos 30, Paulinho encontrou Hulk na área, que finalizou de primeira, mas o zagueiro Léo Ortiz conseguiu tirar em cima da linha se atirando ao chão. Após analisar as imagens no VAR, o árbitro percebeu que o defensor afastou a bola com a mão e marcou o pênalti. O próprio camisa 7 foi para a cobrança e não desperdiçou, com um chute rasteiro. Nos acréscimos, o Atlético-MG teve a chance de ampliar. Paulinho recebeu um lançamento na área e ficou cara a cara com o goleiro Cleiton, finalizando de perna direita, mas o camisa 1 conseguiu salvar com o pé. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time visitante pelo placar de 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino foi para cima em busca do empate e nos dez primeiros minutos do segundo tempo, levou perigo duas vezes. Aos seis, depois de um escanteio cobrado na área, Realpe testou, mas mandou por cima do gol. Já aos oito, Juninho Capixaba apareceu na entrada da área e finalizou de primeira. A bola tinha destino certo: o ângulo, mas Everson fez bela defesa.

Mas, foi o Atlético-MG que voltou a balançar às redes aos 34 minutos e praticamente decretou a vitória. Pavón fez um lançamento longo para Igor Gomes, que dominou com estilo e bateu no ângulo, sem chances para Cleiton. Mas, aos 38, o Red Bull Bragantino conseguiu descontar. Talisson recebeu na entrada da área, deixou um marcador para trás e esperou a saída de Everson, para mandar no cantinho. Por isso, o duelo terminou em 2 a 1.

Agora, o Atlético-MG volta a campo no próximo sábado quando enfrenta o Fluminense, às 21h, na Arena MRV. O Red Bull Bragantino, que teve seu jogo da 30.ª rodada do Brasileirão adiado, joga apenas na quinta-feira (2), às 18h, contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 ATLÉTICO-MG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Helinho), Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido (Thiago Borbas); Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Matheus Gonçalves (Andrés Hurtado), Eduardo Sasha (Talisson) e Vitinho (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Rubens (Igor Gomes); Paulinho (Réver), Pavón e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Hulk, aos 35 minutos do primeiro tempo. Igor Gomes, aos 34, e Talisson, aos 38 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aderlan e Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) e Everson, Pavón e Saravia (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 215.410,00

PÚBLICO - 5.946 total

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).