Red Bull Bragantino domina, goleia o Avaí e respira contra o rebaixamento

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Superior do início ao fim, o Red Bull Bragantino se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao golear o Avaí, neste sábado à tarde, por 4 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na abertura da 16ª rodada. Luan Cândido, Alerrandro, Helinho e Praxedes marcaram os gols do confronto.

continua após publicidade .

A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Red Bull Bragantino, que agora é o décimo colocado, com 21 pontos. Já o Avaí chegou ao quarto jogo sem vitória e está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento: é o 14º colocado, com 18 pontos.

O Red Bull Bragantino dominou as ações do primeiro tempo, mas não conseguiu converter a superioridade em vantagem no placar. Já o Avaí adotou postura defensiva e precisou do goleiro Vladimir para não ir ao intervalo em desvantagem. Ele fez pelo menos três boas defesas.

continua após publicidade .

Aos 23 minutos, Alerrandro deu ótima assistência para Hyoran, que finalizou por cobertura e obrigou Vladimir a espalmar para a linha de fundo. Depois, aos 41, foi a vez de Alerrandro chutar e colocar o goleiro para trabalhar. Por fim, aos 43, Artur chutou no alto e Vladimir espalmou.

No segundo tempo, o time paulista seguiu melhor e tendo as melhores oportunidades. Depois de muita tentativas, enfim saíram os gols. Aos 24, Luan Cândido aproveitou sobra dentro da área e finalizou forte com a perna esquerda, desta vez sem chances de defesa para Vladimir.

O primeiro gol deixou o Red Bull Bragantino mais tranquilo em campo e obrigou o Avaí abdicar da postura defensiva. Aos 30 minutos, o time catarinense saiu jogando errado e Artur encontrou Alerrandro em ótima posição. O atacante carregou a bola e finalizou por cobertura, marcando um golaço.

continua após publicidade .

O segundo gol caiu como uma ducha de água fria no Avaí, que ficou totalmente entregue na partida. Antes do apito final, aos 41, ainda teve tempo de Helinho marcar o terceiro, e aos 44, o volante Praxedes anotar o quarto gol, dando números finais ao confronto.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, dia 17 de julho, para visitar o América-MG, às 19 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Já o Avaí, no sábado, receberá o Santos, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

RED BULL BRAGANTINO 4 X 0 AVAÍ

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom Silva), Lucas Evangelista (Praxedes) e Hyoran (Miguel); Artur, Alerrandro (Gabriel Novaes) e Sorriso (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

continua após publicidade .

AVAÍ - Vladimir; Kevin, Arthur Chaves (Rodrigo Freitas), Rafael Vaz e Bruno Cortez; Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva, Eduardo (Marcinho) e Jean Pyerre (Vitinho); William Pottker (Dentinho) e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Luan Cândido, aos 24; e Alerrandro, aos 30; Helinho, aos 41; e Praxedes, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz (Red Bull Bragantino); Rafael Vaz, Bruno Cortez e Raniele (Avaí).

PÚBLICO - 3.162 pagantes.

RENDA - R$ 45.815,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).