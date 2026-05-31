Red Bull Bragantino acentua boa fase, bate Inter e vai para pausa da Copa com tranquilidade
O Red Bull Bragantino venceu o Internacional por 3 a 1 na manhã deste domingo, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos gritos de "olé" da torcida, o time paulista controlou as ações e não deu chances para os gaúchos, que retornam para Porto Alegre com mais uma derrota fora de casa.
Com a vitória dentro de seus domínios, o Red Bull Bragantino atingiu a marca de 29 pontos conquistados, ascendendo para a quinta colocação da tabela. Por outro lado, o Internacional permaneceu com os mesmos 21 pontos, ocupando o 14º lugar da competição.
O confronto marcou a última atuação de ambos os clubes antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. Na retomada do calendário nacional, o Red Bull Bragantino terá como compromisso o duelo diante do Fluminense, enquanto o Internacional enfrentará o Cruzeiro.
A etapa inicial foi marcada por uma ampla superioridade do Red Bull Bragantino, que controlou as ações ofensivas concentrando suas principais jogadas pelo setor esquerdo de ataque. Aos 17 minutos, o atacante Fernando aproveitou falha defensiva do time gaúcho e abriu o placar finalizando para o gol vazio.
Nos acréscimos, após o Internacional desperdiçar uma chance clara com Carbonero, os donos da casa ampliaram a vantagem aos 51 minutos em uma cobrança de falta potente de Juninho Capixaba.
O segundo tempo manteve a dinâmica movimentada e o Red Bull Bragantino consolidou a vantagem logo aos seis minutos através de uma penalidade máxima, assinalada após Pitta ser derrubado por Victor Gabriel dentro da área. O goleiro Tiago Volpi efetuou a cobrança com categoria no canto esquerdo, deslocando Anthoni para garantir o terceiro gol paulista.
A equipe mandante chegou a balançar as redes novamente em finalização de Gustavo Marques após um rebote, mas o lance foi anulado por impedimento pela arbitragem. O Internacional diminuiu o prejuízo aos 33 minutos, quando Bruno Henrique acionou Aguirre na área e o lateral finalizou firme, a bola ainda acertou o travessão antes de definir o placar.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 3 x 1 INTERNACIONAL
BRAGANTINO - Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Vanderlan); Gabriel, Eric Ramires (Gustavinho) e Herrera (Marcelinho); Lucas Barbosa, Isidro Pitta (Ignacio Sosa) e Fernando (Eduardo Sasha). Técnico: Vagner Mancini.
INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Allex); Villagra (Aguirre), Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick; Vitinho, Alerrandro (Borré) e Carbonero (Bruno Tabata). Técnico: Paulo Pezzolano.
GOLS - Fernando, aos 17, e Juninho Capixaba, aos 51 minutos do primeiro tempo; Tiago Volpi, aos 6, e Aguirre, aos 35 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Gustavo Marques e Juninho Capixaba (RBB); Mercado, Alan Patrick, Borré e Alerrandro (INT).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
PÚBLICO - Não disponível.
RENDA - Não disponível.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).