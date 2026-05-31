Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Red Bull Bragantino acentua boa fase, bate Inter e vai para pausa da Copa com tranquilidade

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 13:42:00 Editado em 31.05.2026, 13:54:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Red Bull Bragantino venceu o Internacional por 3 a 1 na manhã deste domingo, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos gritos de "olé" da torcida, o time paulista controlou as ações e não deu chances para os gaúchos, que retornam para Porto Alegre com mais uma derrota fora de casa.

Com a vitória dentro de seus domínios, o Red Bull Bragantino atingiu a marca de 29 pontos conquistados, ascendendo para a quinta colocação da tabela. Por outro lado, o Internacional permaneceu com os mesmos 21 pontos, ocupando o 14º lugar da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O confronto marcou a última atuação de ambos os clubes antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. Na retomada do calendário nacional, o Red Bull Bragantino terá como compromisso o duelo diante do Fluminense, enquanto o Internacional enfrentará o Cruzeiro.

A etapa inicial foi marcada por uma ampla superioridade do Red Bull Bragantino, que controlou as ações ofensivas concentrando suas principais jogadas pelo setor esquerdo de ataque. Aos 17 minutos, o atacante Fernando aproveitou falha defensiva do time gaúcho e abriu o placar finalizando para o gol vazio.

Nos acréscimos, após o Internacional desperdiçar uma chance clara com Carbonero, os donos da casa ampliaram a vantagem aos 51 minutos em uma cobrança de falta potente de Juninho Capixaba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo tempo manteve a dinâmica movimentada e o Red Bull Bragantino consolidou a vantagem logo aos seis minutos através de uma penalidade máxima, assinalada após Pitta ser derrubado por Victor Gabriel dentro da área. O goleiro Tiago Volpi efetuou a cobrança com categoria no canto esquerdo, deslocando Anthoni para garantir o terceiro gol paulista.

A equipe mandante chegou a balançar as redes novamente em finalização de Gustavo Marques após um rebote, mas o lance foi anulado por impedimento pela arbitragem. O Internacional diminuiu o prejuízo aos 33 minutos, quando Bruno Henrique acionou Aguirre na área e o lateral finalizou firme, a bola ainda acertou o travessão antes de definir o placar.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RED BULL BRAGANTINO 3 x 1 INTERNACIONAL

BRAGANTINO - Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Vanderlan); Gabriel, Eric Ramires (Gustavinho) e Herrera (Marcelinho); Lucas Barbosa, Isidro Pitta (Ignacio Sosa) e Fernando (Eduardo Sasha). Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Allex); Villagra (Aguirre), Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick; Vitinho, Alerrandro (Borré) e Carbonero (Bruno Tabata). Técnico: Paulo Pezzolano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Fernando, aos 17, e Juninho Capixaba, aos 51 minutos do primeiro tempo; Tiago Volpi, aos 6, e Aguirre, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Marques e Juninho Capixaba (RBB); Mercado, Alan Patrick, Borré e Alerrandro (INT).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - Não disponível.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Futebol Internacional Red Bull Bragantino
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV